瑞士媒体：苏黎世联邦理工加强间谍防范，近半数被拒申请来自中国

瑞士多所大学建立了安全筛查的审批程序。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①为防范间谍活动，瑞士大学已拒绝了数十名外籍人士的入学或入职申请，其中近半数来自中国。②中国正陷入需求下降和价格下跌的恶性循环中，政府应立即设法阻止价格下跌和需求下降。③国庆节前夕，中国国家主席习近平再次强调反对台湾独立，呼吁维护国家主权和领土完整。

苏黎世联邦理工加强间谍防范，近半被拒申请来自中国

瑞士传统德语日报《新苏黎世报-周日版》(NZZ am Sonntag)于10月4日发表题为《执行军事任务》的文章，指出瑞士大学正在加强防范间谍活动的措施。苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)已拒绝了数十名外籍人士的入学或入职申请，其中近半数来自中国。

文章指出，瑞士国防部正在加强与高校在机器人技术、车辆伪装技术、数字加密方法、新型雷达系统的开发等科研项目的合作。2025年，瑞士联邦军备局(Armasuisse)已为与高校的科研合作投资超过985万瑞郎。

“原籍国本身永远不是拒签的决定性因素，但它是审核的起点…… 有些申请看起来相当可疑，比如：简历过于完美，内容自相矛盾，或者拼凑痕迹明显。” Silvia Nast，苏黎世联邦理工学院出口管制办公室负责人

与此同时，“高校是外国情报机构获取敏感数据、技术和研究项目的诱人途径-联邦情报局早已对此发出警告。” 苏黎世联邦理工学院对新的安全威胁做出回应：一年前，该学院对硕士生、博士生和员工实行系统性安全筛查-来自受瑞士、欧盟或美国制裁国家的个人申请要经由专门部门进行审查。

迄今为止，该学院已审查了约1250份申请，并拒绝了80份：其中包括中国申请38份，伊朗13份，俄罗斯11份，巴基斯坦5份，其他国家13份。

“自从我们引入系统性安全审查以来，来自俄罗斯、伊朗或中国等国家的申请减少了。” Silvia Nast，苏黎世联邦理工学院出口管制办公室负责人

拒绝申请的决定必须满足多项条件，申请人所学专业和研究领域是关键因素。苏黎世联邦理工学院还会审查申请人的工作或学习经历，确认其工作学习地点是否与军方或政府有关联。此外，瑞士大学还会审查申请人是否从受制裁国家获得过资助。

据《每日导报》(Tages Anzeiger)10月5日报道(德)外部链接，洛桑联邦理工学院(EPFL)最近也开始实施新的安全筛查程序，今年已有48份申请因“知识安全”原因遭拒。除此之外，巴塞尔大学和伯尔尼大学也建立了类似的审批程序。瑞士大学校长联席会议(Swissuniversities)希望“制定国家标准，以支持瑞士各高校实施知识和人身安全审查”。(NZZ am Sonntag外部链接/德)

中国经济的问题不是供应不足，而是需求疲软。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

中国经济陷入螺旋式下滑

10月3日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)就中国经济状况进行了报道：中国经济正面临数十年来最严峻的挑战。价格持续下跌、需求疲软、企业利润缩水，形成了一个难以打破的恶性循环。清华大学著名经济学家李稻葵估算，中国地方政府对私人企业的欠款高达1.2万亿美元，占GDP的10%以上。这一数字揭示了地方财政的深层危机，也暴露出国家资本主义模式的系统性低效。

“中国正陷入需求下降和价格下跌的恶性循环之中。” 中国经济学家李稻葵

尽管中国政府已宣布向地方政府提供总计1400亿美元的低息贷款，但专家普遍认为这只是杯水车薪。由于贷款利率过低，银行利润受损，导致信贷意愿下降，救助效果有限。

瑞士媒体《Tages-Anzeiger》外部链接在一篇评论中指出：“中国的问题不是供应不足，而是需求疲软。政府不断推动投资，却忽视了消费者信心的重建。”文章称中国政府在刺激消费方面的策略过于短视，未能通过扩大社会保障体系来增强家庭支出能力。

此外，中国在绿色能源和高科技领域的巨额投资虽带来全球领先地位，却也造成严重产能过剩。电动汽车行业尤为典型，全国约有130家制造商竞争激烈，价格战愈演愈烈。比亚迪最便宜车型售价已跌至7700美元，业内人士称之为“通向深渊的竞赛”。

面对地方政府的顽固抵抗，中国政府若要打破当前困局，必须采取更果断的结构性改革措施，包括削减产能、整合企业、强化中央对地方的监管。否则，中国可能步入一个增长率仅为1%-2%的长期停滞阶段。(NZZ外部链接/德)

尽管台湾拥有独立的政府体系，但中国始终拒绝承认其主权。 keystone

中国呼吁反对台湾独立，习近平强调主权完整

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch近日报道，在国庆节前夕，中国国家主席习近平再次强调反对台湾独立，并呼吁维护国家主权和领土完整。他在北京对各国大使和党员发表讲话时表示，中国将深化两岸交流合作，坚决反对“台独分裂图谋和外来干涉”。

“我们要深化两岸交流合作，坚决反对台独分裂图谋和外来干涉。” 习近平，中国国家主席

中国政府长期将台湾视为其领土的一部分，统一台湾是习近平定下的核心目标之一。尽管台湾拥有独立的政府体系，但中国始终拒绝承认其主权，并多次表示不排除以武力实现统一。

台湾执政党民进党因其支持独立立场而被中国政府视为分裂势力。现任总统赖清德虽未正式宣布台湾独立，但其政治立场仍引发中国方面的强烈警惕。

与此同时，美国作为台湾最重要的盟友，持续向台湾提供军事支持，使“台湾问题”成为中美关系中的敏感议题。《华尔街日报》援引消息人士称，习近平近期向美国施压，要求其在台湾问题上采取更明确立场，正式表示“拒绝台湾独立”。目前，美国的官方表述仍是“不支持台湾独立”，但是否会进一步调整措辞仍属未知。

分析人士指出，中国此举可能是尝试在中美贸易谈判中争取更多筹码，但也可能高估了自身在台湾问题上的影响力。若美国改变立场，可能会对台湾造成外交孤立，也将引发地区局势的进一步紧张。(Watson.ch外部链接/德)

相关内容 讨论 提问者： Elena Servettaz 限制互联网访问给您带来哪些直观影响？ 互联网服务的关闭和封锁不仅会扰乱日常生活，还可能威胁到人身安全、扭曲选举结果并对经济造成损害。 参与讨论 查看讨论

