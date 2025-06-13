瑞士媒體：美國中央情報局正在中國招募間諜

美國中央情報局(CIA)正集中精力從中國和俄羅斯招募間諜。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。美國中央情報局(CIA)遇到人手不足問題-他們製作了兩部中文宣傳視頻，集中精力從中國和俄羅斯招募間諜；川普與習近平進行了上任以來的首次正式通話，談話內容主要集中在持續緊張的中美貿易衝突上；泰國成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲國家，中國同性戀人群關注赴泰結婚的可能。

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

美國中央情報局正在中國招募間諜

瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch於6月5日報道，美國中央情報局(CIA)遇到人手不足問題。因此，他們現在正集中精力從中國和俄羅斯招募間諜。美國中情局製作了兩部針對不同社會階層人的中文影片。

其中一個影片展示了一位高級政府官員，當他與妻子外出吃飯時，注意到自己一直被攝影機和特工監視。第二段影片針對的是年輕公務員。影片中的年輕人工作過度，深夜才回到父母家。他羨慕自己上司名利雙收，有豪華轎車接送的生活。

沮喪之餘，兩人在影片的最後都聯繫了中情局。影片最後會顯示一個鏈接，通往暗網。潛在的中國間諜可以透過這種方式與外國情報部門取得聯繫。這些影片透過中國的各種社群網路傳播。中情局深信，儘管中國有網路審查制度，但影片的傳播會送達正確的人手中。

“如果沒有效果，我們就不會製作新的影片。” John Ratcliffe，美國中情局局長

根據《華盛頓郵報》報道，自2019年以來，中情局的新招人員大幅減少。報道稱，原因之一是冠狀疫情期間，潛入大型會議、會見或招募聯絡人和線人變得更加困難。另一個問題是始於2010 年的二十多名中國間諜的曝光。據報道，情報部門仍未從這一擊中恢復過來。

據美國中央情報局稱，三年前，這種招募方法已在俄羅斯取得成功。除在中國外，他們在伊朗和北韓也使用了這種招募方式。 ( Watson.ch外部链接/德)

美國總統川普與中國國家主席習近平進行了上任以來的首次正式通話。 Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.

川普與習近平進行了上任以來的首次正式通話

6月5日瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF報道，美國總統唐納德·特朗普與中國國家主席習近平進行了上任以來的首次正式通話，談話內容主要集中在持續緊張的中美貿易衝突上。這次通話持續約一個半小時​​，主要圍繞今年5月達成的貿易協議細節展開討論，並未涉及俄羅斯、烏克蘭或伊朗等其他國際議題。

在通話中，習近平邀請川普訪問中國，川普也邀請習近平訪問華盛頓，雙方都表達了正面回應。川普在通話後表示取得了“非常積極的成果”，並強調雙方將很快展開進一步的貿易談判。他也提到，根據協議，稀土供應問題應解決，儘管未透露具體細節。稀土是全球高科技產業的重要原料，而中國在該領域佔據主導地位。

作為兩個偉大國家的元首，我們都期待這次訪問。” 美國總統川普接獲中方邀請時表示

川普宣布，美國財政部長斯科特·貝森特、商務部長霍華德·盧特尼克及貿易代表賈米森·格里爾將率團與中方進行新一輪談判，具體時間和地點將稍後公佈。

中方在會談後的聲明中語氣較為克制。習近平強調，中方一貫信守承諾，既然雙方在日內瓦達成共識，就該共同履行協議。他呼籲美方客觀看待中方所做的努力，並撤銷針對中國的不利措施。兩國元首一致同意，雙方團隊應繼續落實所達成的共識，盡快啟動新一輪磋商。

這次通話被視為緩解中美緊張關係的重要一步。自川普上任以來，他對中國採取強硬貿易立場，引發全球市場擔憂。這次直接對話顯示雙方在解決分歧方面的意願，也為未來的談判奠定了基礎。 ( Srf外部链接/德)

華人同性戀族群關注赴泰結婚的可能。 Keystone / Peter Schneider

中國男同伴侶泰國完婚：在中國不可能的事情

瑞士免費通勤小報《20分鐘報》(20 Minuten)近日報道了一對中國男性同性戀赴泰國結婚的新聞，同時介紹了中國社會中，性少數群體的境況。

今年1 月，泰國成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲國家。泰國新婚姻法不再包含任何有關性別的內容，同性伴侶在繼承、財產和收養方面享有與異性伴侶相同的權利。

在曼谷附近的芭堤雅海灘，王增羿(Wang Zengy，音譯)和宋基函(Song Jihan，音譯)身著白色西裝，在親人面前交換了戒指，在此之前，兩人在泰國婚姻登記冊上簽了字，正式成為夫夫，也成為第一對在泰國結婚的中國同性戀情侶。

“泰國是一個更自由的國家，我們的(性少數)群體更加包容。” 王增羿，中國男同性戀者

《20分鐘報》寫道：“中國於1997年實現了同性性行為的非刑罪化，但同性婚姻不被承認，同性戀的社會污名仍然普遍存在…… 在經歷了21世紀最初10年的緩和期後，LGBT+ (性取向少數和性別少數)群體近年來受到壓制。”

根據幫助中國同性情侶在泰國完婚的私人顧問Owen Zhu介紹，對海外同性伴侶來說，赴泰辦理同性婚姻最大的困難就是行政手續，尤其是申請泰國當局要求的獨身證明。一旦準備好各種文件，外國人在泰國登記結婚相對容易，而且費用也不高。儘管中國不承認在國外登記的同性婚姻，但Zhu認為，這項程序滿足了其客戶「被接納」的心理需求。 ( 20 Minuten外部链接/法)

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