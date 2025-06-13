瑞士媒體：美國中央情報局正在中國招募間諜
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。美國中央情報局(CIA)遇到人手不足問題-他們製作了兩部中文宣傳視頻，集中精力從中國和俄羅斯招募間諜；川普與習近平進行了上任以來的首次正式通話，談話內容主要集中在持續緊張的中美貿易衝突上；泰國成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲國家，中國同性戀人群關注赴泰結婚的可能。
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下面是主要內容摘要：
美國中央情報局正在中國招募間諜
瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch於6月5日報道，美國中央情報局(CIA)遇到人手不足問題。因此，他們現在正集中精力從中國和俄羅斯招募間諜。美國中情局製作了兩部針對不同社會階層人的中文影片。
其中一個影片展示了一位高級政府官員，當他與妻子外出吃飯時，注意到自己一直被攝影機和特工監視。第二段影片針對的是年輕公務員。影片中的年輕人工作過度，深夜才回到父母家。他羨慕自己上司名利雙收，有豪華轎車接送的生活。
沮喪之餘，兩人在影片的最後都聯繫了中情局。影片最後會顯示一個鏈接，通往暗網。潛在的中國間諜可以透過這種方式與外國情報部門取得聯繫。這些影片透過中國的各種社群網路傳播。中情局深信，儘管中國有網路審查制度，但影片的傳播會送達正確的人手中。
“如果沒有效果，我們就不會製作新的影片。”John Ratcliffe，美國中情局局長
根據《華盛頓郵報》報道，自2019年以來，中情局的新招人員大幅減少。報道稱，原因之一是冠狀疫情期間，潛入大型會議、會見或招募聯絡人和線人變得更加困難。另一個問題是始於2010 年的二十多名中國間諜的曝光。據報道，情報部門仍未從這一擊中恢復過來。
據美國中央情報局稱，三年前，這種招募方法已在俄羅斯取得成功。除在中國外，他們在伊朗和北韓也使用了這種招募方式。 ( Watson.ch外部链接/德)
川普與習近平進行了上任以來的首次正式通話
6月5日瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF報道，美國總統唐納德·特朗普與中國國家主席習近平進行了上任以來的首次正式通話，談話內容主要集中在持續緊張的中美貿易衝突上。這次通話持續約一個半小時，主要圍繞今年5月達成的貿易協議細節展開討論，並未涉及俄羅斯、烏克蘭或伊朗等其他國際議題。
在通話中，習近平邀請川普訪問中國，川普也邀請習近平訪問華盛頓，雙方都表達了正面回應。川普在通話後表示取得了“非常積極的成果”，並強調雙方將很快展開進一步的貿易談判。他也提到，根據協議，稀土供應問題應解決，儘管未透露具體細節。稀土是全球高科技產業的重要原料，而中國在該領域佔據主導地位。
作為兩個偉大國家的元首，我們都期待這次訪問。”美國總統川普接獲中方邀請時表示
川普宣布，美國財政部長斯科特·貝森特、商務部長霍華德·盧特尼克及貿易代表賈米森·格里爾將率團與中方進行新一輪談判，具體時間和地點將稍後公佈。
中方在會談後的聲明中語氣較為克制。習近平強調，中方一貫信守承諾，既然雙方在日內瓦達成共識，就該共同履行協議。他呼籲美方客觀看待中方所做的努力，並撤銷針對中國的不利措施。兩國元首一致同意，雙方團隊應繼續落實所達成的共識，盡快啟動新一輪磋商。
這次通話被視為緩解中美緊張關係的重要一步。自川普上任以來，他對中國採取強硬貿易立場，引發全球市場擔憂。這次直接對話顯示雙方在解決分歧方面的意願，也為未來的談判奠定了基礎。 ( Srf外部链接/德)
中國男同伴侶泰國完婚：在中國不可能的事情
瑞士免費通勤小報《20分鐘報》(20 Minuten)近日報道了一對中國男性同性戀赴泰國結婚的新聞，同時介紹了中國社會中，性少數群體的境況。
今年1 月，泰國成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲國家。泰國新婚姻法不再包含任何有關性別的內容，同性伴侶在繼承、財產和收養方面享有與異性伴侶相同的權利。
在曼谷附近的芭堤雅海灘，王增羿(Wang Zengy，音譯)和宋基函(Song Jihan，音譯)身著白色西裝，在親人面前交換了戒指，在此之前，兩人在泰國婚姻登記冊上簽了字，正式成為夫夫，也成為第一對在泰國結婚的中國同性戀情侶。
“泰國是一個更自由的國家，我們的(性少數)群體更加包容。”王增羿，中國男同性戀者
《20分鐘報》寫道：“中國於1997年實現了同性性行為的非刑罪化，但同性婚姻不被承認，同性戀的社會污名仍然普遍存在…… 在經歷了21世紀最初10年的緩和期後，LGBT+ (性取向少數和性別少數)群體近年來受到壓制。”
根據幫助中國同性情侶在泰國完婚的私人顧問Owen Zhu介紹，對海外同性伴侶來說，赴泰辦理同性婚姻最大的困難就是行政手續，尤其是申請泰國當局要求的獨身證明。一旦準備好各種文件，外國人在泰國登記結婚相對容易，而且費用也不高。儘管中國不承認在國外登記的同性婚姻，但Zhu認為，這項程序滿足了其客戶「被接納」的心理需求。 ( 20 Minuten外部链接/法)
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