瑞士家庭矛盾罪魁祸首：杂乱与噪音

杂乱和噪音对瑞士居住环境影响最大。 Keystone-SDA

俗话说“两口子过日子，勺子难免碰锅沿”。邻里之间也是如此。生活相处中难免有小摩擦、小矛盾。一贯以高冷闻名的瑞士人会遇到怎样的邻里问题？一项近期调查显示，引发瑞士家庭内部矛盾的最主要原因是杂物和乱堆乱放问题。邻里摩擦虽不常见，一旦发生，多数情况下因噪音引起。

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瑞士房地产平台ImmoScout24于3月16日发布的调查显示，30%的受访者频繁或相当频繁与同一个屋檐下的居住者发生冲突。相比之下，与邻居的关系通常较为融洽。51%的受访者表示很少或从未与邻居争执。仅15%的人表示与邻人摩擦不断。

在合住家庭中，“不整洁”是导致紧张关系的头号原因，占47%；其次是“不遵守约定”，占26%；以及噪音问题，占23%。

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与之相比，邻里纠纷则主要由噪音引起，占45%。其他产生冲突的常见原因包括洗衣房的使用(18%)及吸烟问题(17%)。在瑞士法语区，相比洗衣房的使用，受访者更介意污垢和垃圾。

冲突发生时，约四分之三(72%)的受访者选择与当事人直接对话。书面沟通(17%)或通过物业管理机构等第三方交流(14%)的情况则少得多。

2025年8月12日至22日之间，来自瑞士德语区、法语区及意大利语区的、共计1264名瑞士居民参与了该线上调研活动。受访者年龄在18至84岁之间。

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