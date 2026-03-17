瑞士弗里堡创下巧克力品鉴世界纪录

3月15日，瑞士弗里堡：同时品尝巧克力人数最多的世界纪录被刷新。 Keystone-SDA

3月15日，瑞士弗里堡市刷新了“最大规模同时品尝巧克力”的世界纪录：为庆祝本地品牌Villars(维拉斯)巧克力成立125周年，共有977人齐聚一堂，共同创造了这一纪录。

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数周前，该活动的参加名额便已报满。为庆祝自己的125周年，维拉斯巧克力公司特意邀请了“那些让品牌在日常生活中焕发活力的群体-包括消费者、合作伙伴和员工-齐聚一堂。

Villars(维拉斯)巧克力历史 1901年：维拉斯巧克力公司(Villars Maître Chocolatier) 创立于瑞士弗里堡州 Villars-sur-Glâne。 维拉斯巧克力公司从创立至今一直在同一座建筑内制作巧克力。该建筑已被列为瑞士国家文化遗产的重要建筑。 1935年：推出首款注入利口酒的夹心巧克力棒，这是当时市场上的重大创新。 20世纪后半期员工规模从1920年代的1200人逐渐减少至2000年的约100人，反映瑞士传统巧克力产业的结构变化。 进入21世纪后，Villars以100%瑞士牛奶、100%瑞士糖、100%瑞士酒精为核心卖点，全面强化“Swissness”品牌形象。

此前由秘鲁于2018年创下的纪录为797人。瑞士弗里堡的这一新纪录尚在等待“吉尼斯世界纪录”的官方认证。

为了使该纪录获得认证，活动的每个环节都必须遵循《吉尼斯世界纪录》规定的严格流程。现场必须有官方公证人和经认证的见证人。

该纪录的认证还要求对参与者的严格清点、同时分发相同份量的巧克力、同步进行的品尝流程，以及作为证据的全程视频记录。

本次巧克力集体品鉴活动的参与者共消耗了48公斤巧克力。来宾们还品尝了多款125周年纪念系列的新品巧克力。

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