瑞士提契诺：居民去意大利买买买，商家为生意愁愁愁

Keystone-SDA

在瑞士这个被诸多邻国包围的”高价孤岛“，”出国扫货“早已非新鲜事：瑞士提契诺州(意大利语区)的零售商正面临日益加大的压力，因为当地居民去意大利跨境购物的比例大幅增加。据估，在过去5年中，该州居民在境外的年度购物金额已从5亿增长至7亿瑞郎。

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提契诺大型零售商协会(Disti)主席Enzo Lucibello向瑞士新闻社Keystone-SDA表示，在边境线另一侧的意大利商店和超市已成为提契诺居民的主要零售供应商-这一说法证实了《提契诺信使报》(Corriere del Ticino)的一篇报道。另外，增值税退税服务公司Global Blue的数据也支持上述趋势。

自2024年2月1日起，意大利的增值税退税最低消费门槛被设定为70欧元，此前则接近155欧元。《提契诺信使报》称，意大利科莫市在过去两年中的免税消费增长了6%，这一增幅是全国平均水平的两倍。

瑞士购物者在该市的这一趋势中发挥了核心作用，占总消费的61%。根据Global Blue的数据，另有31%的消费来自欧盟以外的购物者。非欧盟顾客往往在奢侈品上支出较高，但瑞士购物者更倾向于在超市和日常零售商品上消费。事实上，跨境免税购物者中，二分之一的人只在边境附近的超市消费。

门槛仍然过高

跨境购物的增长不可避免地对提契诺零售商造成压力。Lucibello对《提契诺信使报》表示：“意大利和瑞士处在两个完全不同的竞争层级-这一点毋庸置疑。”

瑞士政府自2025年初将个人进口免税额度从300瑞郎降至150瑞郎，Lucibello认为，这一门槛仍然过高，难以有效遏制这一跨境购物。零售商协会曾呼吁将该限额进一步降至50瑞郎。

去年，瑞士零售行业已受到“欧元兑瑞郎汇率不利”以及“意大利下调燃油消费税”的双重影响。“人们在意大利购物的同时还把汽车加满油，而且还能用省下的钱去吃顿晚餐。”Lucibello形容道。

他补充说，允许提契诺旅游地区面积不超过400平方米的商店在星期日额外营业，在一定程度上缓解了顾客外流问题，但当地零售商的营业额仍在持续下降。

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