瑞士政府计划对超标道路交通噪音进行处罚

瑞士联邦政府计划处罚超标道路交通噪音。 Keystone-SDA

在日内瓦进行试点之后，瑞士政府正在考虑对超标的交通噪音采取处罚措施。

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在日内瓦进行的一次初步试点测试对一套记录交通车辆噪音的系统进行了检测。瑞士联邦环境署(FOEN)在接受Keystone-SDA新闻社采访时表示，接受测试的 Hydre噪音雷达具有非常高的技术性能。噪声雷达的工作原理与超速监测器类似，会测量车辆的音量，一旦音量超过某个预定值，就会触发拍照。

去年夏天，试点项目在日内瓦最高时速30公里到60公里的市区环境中进行，分别在四个路段安排了测试。据CH-Media报道，每天约有100到200辆车被雷达监测标记。测试中的噪音限值设在80分贝。

约70%的违规车辆是摩托车，十分之一的摩托车手被标记。汽车违规占比为17%，剩下13%的超标噪音涉及卡车及公交车辆。

噪音限值尚待确定

目前，对于交通车辆产生的不必要噪音尚无合规限值的具体规定。瑞士联邦环境署表示，近年来，有关过度车辆噪音的投诉越来越多。此外，测量到的最大噪声值也越来越高。在日内瓦进行的测试中，汽车测得的最大噪音值为117分贝，摩托车为110分贝。

引起疼痛并直接导致听力受损的声音阈值为120分贝。90分贝已经达到危险阈值。据报道，研究建议将噪音限值设定在82分贝。如果这样规定，市区内每200辆车中就有一辆违反噪音规定。

缺乏法律依据

噪音雷达监测的使用将大幅提升执法效率，节省人工成本。瑞士联邦环境署认为，对超高噪声车辆进行检查需要投入大量人力，但检测的车辆数量却不及雷达设备。当然，和测速雷达一样，还需要对记录数据进行后续核查，以避免意外罚单。

目前，该执法程序在瑞士尚无法律依据。环境署表示，试点测试结束后，联邦政府将具体决定下一步的推进措施。