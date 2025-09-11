瑞士有“太多”准妈孕期饮酒

瑞士预防孕期女性酒精摄入的措施存在缺陷。 Keystone-SDA

在中国，怀孕生产是天大的事。准妈妈们的饮食禁忌不胜枚举，包括限制浓茶、咖啡、可乐的摄取，以避免心悸、失眠或影响铁吸收；为减少寄生虫或细菌感染风险，生鱼片、生蚝、半生牛排、未煮熟的鸡蛋都是危险食品；更别说会影响到胎儿神经系统发育的酒精。孕期绝对禁酒是不容置疑的铁律。可在瑞士却是另一番景象。

由于预防措施不足，瑞士每年出生时患有胎儿酒精综合征(foetal alcohol syndrome, FAS)的婴儿多达1’700名。瑞士成瘾基金会(Addiction Switzerland)在胎儿酒精谱系障碍日(即每年的9月9日)当天对此提出批评。

该基金会针对孕期饮酒问题对互联网上提供的信息进行了梳理，并发现，当前缺乏有效措施预防孕期饮酒带来的危害、早期相关识别症状并对受影响的家庭提供帮助。

胎儿酒精综合征会导致学习困难、记忆力不佳、精神运动功能障碍、理解能力缺陷，以及社交互动困难。

瑞士成瘾基金会在一份声明中指出，尤其是存在酗酒或成瘾问题，且难以在孕期戒酒的女性，往往很难在居住地获得有效帮助或找到求助渠道。

基金会表示，网上信息或者过时，或者不准确，无法满足孕期女性的具体需求。例如，在不知怀孕的情况下继续饮酒的女性，既会看到对饮酒风险轻描淡写的内容，也会看到把后果描述的不堪设想的文章。基金会指出，其实孕期唯一安全的做法是停止一切酒精摄入。

因此，瑞士成瘾基金会承诺将竭尽所能普及可靠的相关知识，并在瑞士提供更多的支持服务。