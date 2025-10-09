瑞士登山徒步事故15年间翻一倍
过去15年间，瑞士山地徒步事故数量翻了一番。
瑞士国家事故保险基金会(SUVA)10月7日发布新闻稿称，2009-2013年间，瑞士每年的山地事故数量略超4000起；而在2019-2023年间，该基金会记录的年均事故已达9000起，增幅超过一倍。
在逾八成事故中，徒步者是因为绊倒、滑倒、坠落或踏错步子而受伤。该基金会指出，这些事故多数源于装备不当、注意力不足或高估了自身体能。
为避免类似意外，他们建议徒步者提前规划路线、留意天气，并选择与自身体能相符的路径。
仅在今年6-9月期间，瑞士就有近15人在徒步时丧生，这些悲剧主要发生在伯尔尼州、瓦莱州和提契诺州。
瑞士旅游俱乐部(Touring Club Switzerland，简称TCS)是一家传统的瑞士非营利组织，致力于为瑞士人提供安全、可持续和自主的交通。该俱乐部总结了瑞士意外预防局(BPA)的提醒，用PEEC这个缩写来帮助徒步者记住关键步骤。具体如下：
规划(Planification)：确定路线、预估时间、告知亲友；评估(Evaluation)：确保路线与体能匹配；装备(Equipement)：穿戴合适鞋服、带足急救、食水、地图等；控制(Control)：行程中要定期休息、补给、根据情况调整或折返。
若途中出现水泡，应及时处理：轻微未破可保护覆盖，严重或破裂需消毒修护。还应牢记瑞士紧急电话144、瑞士空中救援(Rega)1414和欧洲通用112。
