瑞士职场人最看重工作氛围

对瑞士职场人来说，职场氛围比薪水更重要。 Keystone-SDA

据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。

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该调研与苏黎世JRC研究中心(JRC Zurich research institute)共同完成，并于5月13日由瑞士雇主协会Swissstaffing发表。

1’204位受访职员中，68%将良好的工作氛围作为选择工作时的首要标准，重要性高于薪水要求(63%)。此外，近半数受访者认为弹性工作时间和工作地点至关重要。

Z世代(网络流行语，通常指1995年至2009年出生的一代人。他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大)雇员也十分看重工资及岗位稳定性。调研作者表示，这代人的危机经历和不确定的工作环境助长了这种需求。

另一方面，50岁以上的员工则更重视自主权、灵活性和工作的意义。但研究也指出，50岁以上的这代职场人成长在经济复苏期，社会环境稳定。收入也普遍高于年轻一代。

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工作生活中的愿望和现实

然而，一份针对509家企业进行的补充性调查表明，美好的愿望往往与现实相悖。仅有近半数受访企业将良好的工作氛围或合理的薪水视作自身优势。不同于受雇者，众多企业以扁平化的等级管理制度自居。但根据调研，这对多数职场人来说并不重要。

面对市场上高素质熟练劳动力缺失的困境，Swissstaffing建议企业调整策略。瑞士人事服务供应商协会(Association of Swiss Personnel Service Providers)认为，人力服务供应商可以针对不同年龄段雇员的差别化需求提供帮助，通过灵活的方案解决人力短缺问题。

这些策略尤其包括投资打造积极的工作氛围、有竞争力的报酬及灵活的工作模式。Swissstaffing警告说：“忽略这些因素的雇主恐怕会面临频繁离职和无法填补的岗位空缺。”

欧洲各国员工满意度 全球人力分析和咨询公司卓越职场外部链接(Great Place to Work)今年年初发布了《欧洲劳动力研究2025》外部链接报告(European Workforce Study 2025)。报告对来自19个欧洲国家的 2.5万名职员进行了调查。调查结果显示，欧洲的平均工作满意度指数为59%。 员工满意度最高的欧洲国家中，北欧国家名列前茅：丹麦为75%，挪威73%，瑞典68%。荷兰、丹麦、挪威、芬兰、瑞典和瑞士在企业文化方面代表了欧洲水平的参考基准。排名垫底的是意大利(43%)，与希腊、波兰、法国和葡萄牙并列。撇开地理位置不谈，满意度最高的行业是技术(65%)、金融(63%)和专业服务(62%)。