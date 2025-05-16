The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻

瑞士职场人最看重工作氛围

对瑞士职场人来说，职场氛围比薪水更重要。
对瑞士职场人来说，职场氛围比薪水更重要。 Keystone-SDA

据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

该调研与苏黎世JRC研究中心(JRC Zurich research institute)共同完成，并于5月13日由瑞士雇主协会Swissstaffing发表。

1’204位受访职员中，68%将良好的工作氛围作为选择工作时的首要标准，重要性高于薪水要求(63%)。此外，近半数受访者认为弹性工作时间和工作地点至关重要。

Z世代(网络流行语，通常指1995年至2009年出生的一代人。他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大)雇员也十分看重工资及岗位稳定性。调研作者表示，这代人的危机经历和不确定的工作环境助长了这种需求。

另一方面，50岁以上的员工则更重视自主权、灵活性和工作的意义。但研究也指出，50岁以上的这代职场人成长在经济复苏期，社会环境稳定。收入也普遍高于年轻一代。

相关内容

工作生活中的愿望和现实

然而，一份针对509家企业进行的补充性调查表明，美好的愿望往往与现实相悖。仅有近半数受访企业将良好的工作氛围或合理的薪水视作自身优势。不同于受雇者，众多企业以扁平化的等级管理制度自居。但根据调研，这对多数职场人来说并不重要。

面对市场上高素质熟练劳动力缺失的困境，Swissstaffing建议企业调整策略。瑞士人事服务供应商协会(Association of Swiss Personnel Service Providers)认为，人力服务供应商可以针对不同年龄段雇员的差别化需求提供帮助，通过灵活的方案解决人力短缺问题。

这些策略尤其包括投资打造积极的工作氛围、有竞争力的报酬及灵活的工作模式。Swissstaffing警告说：“忽略这些因素的雇主恐怕会面临频繁离职和无法填补的岗位空缺。”

全球人力分析和咨询公司卓越职场外部链接(Great Place to Work)今年年初发布了《欧洲劳动力研究2025》外部链接报告(European Workforce Study 2025)。报告对来自19个欧洲国家的 2.5万名职员进行了调查。调查结果显示，欧洲的平均工作满意度指数为59%。

员工满意度最高的欧洲国家中，北欧国家名列前茅：丹麦为75%，挪威73%，瑞典68%。荷兰、丹麦、挪威、芬兰、瑞典和瑞士在企业文化方面代表了欧洲水平的参考基准。排名垫底的是意大利(43%)，与希腊、波兰、法国和葡萄牙并列。撇开地理位置不谈，满意度最高的行业是技术(65%)、金融(63%)和专业服务(62%)。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
14 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

2’000万瑞郎(折合人民币1.7亿元)的框架信贷额度以大约800份申请提交并获批的假设为前提。

相关内容

苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿

此内容发布于 苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。

更多阅览 苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
瑞士：工作日出生率高于30%。

相关内容

瑞士新生儿偏爱周五出生

此内容发布于 根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。

更多阅览 瑞士新生儿偏爱周五出生
莱茵河右岸小巴塞尔地区(Kleinbasel)街道上正在举行欧洲歌唱大赛盛大的巡游活动。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛

此内容发布于 五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛
日内瓦关税会谈之后，中美两国态度乐观。

相关内容

日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！

此内容发布于 上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。

更多阅览 日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
瑞士多个州着手解决在校使用手机问题。

相关内容

瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

此内容发布于 从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。

更多阅览 瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，有计划地喂养他人的猫并为其提供住所被视为非法侵占行为。

相关内容

在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

此内容发布于 5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养领居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。

更多阅览 在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
超过三分之一的瑞士打工人表示，自己频繁或非常频繁地处在身心疲惫的状态，根本无暇顾及个人私事。

相关内容

瑞士打工人职业过劳现象达到历史新高

此内容发布于 根据《2023年工作环境晴雨表》提供的数据，50%的瑞士雇员没有失业顾虑，该比例创下历史新高，不过同样创下历史新高的还有职业过劳现象。

更多阅览 瑞士打工人职业过劳现象达到历史新高

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团