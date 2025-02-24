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瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率

瑞士联邦铁路公司两年内将提供1亿瑞郎超值票折扣。
瑞士联邦铁路公司两年内将提供1亿瑞郎超值票折扣。 Keystone-SDA

2025年和2026年，瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)将在长途超值票(Supersaver Tickets，也称折扣票)上提供总计1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的折扣，旨在提高公共交通的吸引力。

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联邦铁路公司与瑞士价格监督机构已达成协议，将在两年内提供这笔折扣，即2025年和2026年各提供5000万瑞郎的优惠。“超值票非常受欢迎，”瑞士价格监督机构在周四(2月20日)发布的新闻稿中写道。

2024年，通过这一折扣系统提供的优惠总额达到3700万瑞郎(约合人民币2.99亿元)，呈现出明显的增长趋势。瑞士价格监督员斯特凡·迈尔汉斯(Stefan Meierhans)向瑞士新闻通讯社Keystone-ATS表示。

这种超值票允许乘客在特定路段和时段享受折扣，但乘客必须承诺乘坐指定班次的列车，否则车票将失效。

对联邦铁路公司而言，此举具有多重优势，尤其是在确保长途列车乘客数量保持在合理水平的同时，提高非高峰时段较少人乘坐的列车的利用率。

迈尔汉斯坚信，低价车票是一种公平有效的手段，有助于推动公共交通使用率，实现预期的激励效果。

原则上，联邦铁路公司可以自由制定票务方案，以满足足够的市场需求。而价格监督机构则确保每年能够兑现约定的折扣总额。

瑞士拥有非常便利的公共交通，是旅游瑞士的上佳选择。外国游客可在联邦铁路公司网站外部链接上，或在入境后，到机场和主要火车站的售票窗口或自动售票机购买瑞士旅行通票(Swiss Travel Pass)。旅行通票可为游客提供在瑞士境内多日不限次数乘坐公共交通(包括火车、巴士与游船)的便利，也可凭票在私营火车线路及大多数博物馆享受折扣。

如果不常乘坐公交，那么也可在联邦铁路公司网站外部链接上或SBB应用(可在应用商店下载)内购买超值票(折扣票)。超值票适用于头等舱和二等舱，越早预订越有机会获得更大折扣，但需乘坐指定班次的列车，不可退票或更改。

如果希望获得更多灵活性，则可以考虑优惠单日通票(Saver Day Pass)，该票允许在选定日期内无限次搭乘联邦铁路网内的列车，而无需受特定车次或时间限制。

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