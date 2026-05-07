瑞士豪车盗窃案件激增

据安盛保险公司称，豪华轿车盗窃案数量急剧上升 Keystone-SDA

去年，保险公司安盛(AXA)注意到，汽车盗窃报案数量有所上升。2025年，单起汽车盗窃案件造成的平均损失接近1.4万瑞郎(约合12.3万人民币)。其中，日内瓦州和沃州最为严重。

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Français fr Les vols de voitures de luxe ont fortement augmenté, selon Axa 原版 更多阅览 Les vols de voitures de luxe ont fortement augmenté, selon Axa

目前，每年向该保险公司报案的汽车盗窃案件接近400起。5月初安盛表示，2025年汽车被盗造成的损失约为500万瑞郎，这一数字几乎是疫情前几年水平的两倍。此外，在过去十年中，单起案件的平均损失金额已上升了4000瑞郎。

从被盗车辆的车牌所属地区来看，日内瓦州、沃州以及巴塞尔城市州的汽车盗窃问题尤为严重；提契诺州在过去十年中的盗窃发生率也高于瑞士全国平均水平。相比之下，上瓦尔登州和格拉鲁斯州车辆盗窃率最低。

安盛在新闻稿中称，靠近国境可能是造成地区差异的原因之一。安盛理赔部门负责人塞缪尔·盖塔兹(Samuel Gétaz)表示：“越来越多有组织的犯罪团伙盗窃车辆后运往国外。”此外，盗车者在城市地区也更为猖獗。

过去十年的分析数字还显示，犯罪分子对某些汽车品牌情有独钟。比如，路虎汽车被盗的概率是瑞士平均水平的四倍以上；阿尔法·罗密欧约为三倍；保时捷也超过两倍。

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