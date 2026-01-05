瑞士酒吧火灾悲剧：瑞士媒体聚焦监管漏洞

2026年1月4日，人们围在瓦莱州克莱恩-蒙塔纳“星座”酒吧前的鲜花与蜡烛周围，悼念火灾遇难者。 Keystone / Jean-Christophe Bott

瑞士媒体指出，缺乏年度消防安全检查、业主自行翻修以及可燃的隔音材料，可能是构成过失指控的关键因素。

克莱恩-蒙塔纳(Crans-Montana)的“星座”(Le Constellation)酒吧火灾已造成40人死亡、119人受伤。全国悼念日定于本周五(1月9日)举行，调查重点已转向责任认定。

瓦莱州检察机关已对酒吧经营者-一对法国籍夫妇-立案刑事调查，指控其涉嫌过失致死、过失致人身体伤害以及过失引发火灾。

有关部门强调，在最终判决作出之前，应当遵循无罪推定原则；但瑞士媒体已开始推测造成如此重大人员伤亡的潜在责任方。

消防安全检查

“星座”酒吧是否遵循了消防安全规范？在一次新闻发布会上，瓦莱州州务委员、州安全事务负责人斯特凡·甘策(Stéphane Ganzer)表示，消防部门并未掌握任何显示检查中发现缺陷的信息，并假定已进行过相关消防安全检查。

按规定，消防安全检查应每年进行一次。然而，网络媒体Watson援引酒吧业主的说法称，过去10年内该场所仅接受过3次检查。负责实施消防检查的主管机关是克莱恩-蒙塔纳地区政府。

克莱恩-蒙塔纳镇长尼古拉·费罗(Nicolas Féraud)并不认为镇政府存在责任。他在接受瑞士法语区公共广播电台RTS采访时表示：“我确信不存在任何失职行为。”

若该镇政府被认定在监管上存在松懈，那么情形将尤显尴尬，因为克莱恩-蒙塔纳镇本身也是针对酒吧业主刑事诉讼中的原告之一。

未经许可的翻修

2015年接手“星座”酒吧的经营后，两名业主决定自行对场所进行翻修。根据《一瞥报》(Blick)从社交媒体获取但已被删除的图片显示，通往地面层的地下酒吧楼梯在翻修过程中疑似被缩窄，这可能在火灾发生时形成“瓶颈”，阻碍人员疏散。

《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)报道称，目前尚不清楚这家酒吧的内部翻修是否获得过批准。该报写道，在过去11年里，瓦莱州官方公报中并未公布任何有关该酒吧翻修的申请，而按照惯例，建筑许可申请通常需要在该公报上发布。

不过，也不排除因工程被认定为“影响较小”而无需规划许可的可能性。该报指出，瓦莱州法规对此设有例外条款。

可燃天花板隔音板

周日出版的多家报纸将焦点集中于酒吧内所使用的隔音材料：火灾发生时，香槟酒瓶上用于庆祝的仙女棒火花引燃了这些材料。《新苏黎世报周日版》根据摄于酒吧内的照片和视频推测，这些隔音板可能正是灾难的起因，并猜测其材质可能廉价且极易燃。《周日报》(SonntagsZeitung)采访的两名专家根据照片判断，这些隔音材料的铺设方式并不符合规范。

瓦莱州检察官贝娅特丽斯·皮卢(Beatrice Pilloud)表示：“我们正在调查这些材料是否符合相关标准，目前还无法下结论。”

紧急出口

此外，媒体还对紧急出口问题提出质疑。火灾发生时，大多数人都是通过酒吧的主入口逃生。网络新闻门户《20分钟》报(20 Minutes)指出，容纳超过100人的营业场所至少应设有3个出口，而且从任何位置到最近出口的疏散距离不得超过35米。克莱恩-蒙塔纳这家事故酒吧是否符合上述要求，现在也不清楚。

州安全事务负责人甘策1月2日表示，现场至少还有一个其他出口。他说：“酒吧并不是只有一扇门，尽管火灾发生时，大多数人似乎是通过主入口离开的。”据他推断，浓烟可能导致能见度极低，使得只有少数人找到其他出口。

目前尚无迹象表明这些出口是否标识不清、被上锁或被阻挡。镇长费罗告知《20 Minutes》，包括建筑平面图在内的所有相关文件目前均已移交瓦莱州检察机关。

(编辑：Marc Leutenegger ，编译自英语：小雷/gj)

