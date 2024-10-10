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瑞士非法网上赌场呈上升趋势

打击网上赌博比打击非法扑克吧要困难得多，因为建个网站很容易。
打击网上赌博比打击非法扑克吧要困难得多，因为建个网站很容易。 Keystone-SDA

自2019年至今，瑞士有关部门已经屏蔽了近2000个非法网上赌场。联邦博彩委员会(FGB)称，非法赌博网站的数量正在增加，对嗜赌成瘾者而言问题尤为严重。

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SRF

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联邦博彩委员会秘书处主任托马斯·弗里奇(Thomas Fritschi)也说不清到底有多少家这样的无证网上赌场。“我们怀疑只是发现了冰山一角。我们没有任何具体的数字，甚至没有瑞士全国的形势图，”他告诉瑞士德语区公共电视台SRF。

打击非法赌博由瑞士联邦政府和各州共同负责，这增加了调查的难度和工作量。原则上，打击非法网上赌博比打击酒吧或后院里的非法扑克玩家更加困难。弗里奇表示：“一个简单的事实就是，开设一个新的非法网站要比关闭一个非法网站容易得多。”

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大多数非法网上赌博都源自直布罗陀和马耳他。原因是“此类公司可在那里合法经营。换句话说，一家在马耳他或直布罗陀的合法公司，其在线赌博服务面向瑞士开放，”弗里奇解释，“但这在瑞士是非法的。我们屏蔽得了网站，却无法起诉犯罪人。”

这整件事还直接影响到瑞士的社会保障体系。与合法赌场相比，非法赌场不向社会保障体系缴纳任何费用。各项研究估计，因此给国家每年造成的损失超过2亿瑞郎(约合人民币16.5亿元)。

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