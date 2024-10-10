瑞士非法网上赌场呈上升趋势

自2019年至今，瑞士有关部门已经屏蔽了近2000个非法网上赌场。联邦博彩委员会(FGB)称，非法赌博网站的数量正在增加，对嗜赌成瘾者而言问题尤为严重。
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联邦博彩委员会秘书处主任托马斯·弗里奇(Thomas Fritschi)也说不清到底有多少家这样的无证网上赌场。“我们怀疑只是发现了冰山一角。我们没有任何具体的数字，甚至没有瑞士全国的形势图，”他告诉瑞士德语区公共电视台SRF。
打击非法赌博由瑞士联邦政府和各州共同负责，这增加了调查的难度和工作量。原则上，打击非法网上赌博比打击酒吧或后院里的非法扑克玩家更加困难。弗里奇表示：“一个简单的事实就是，开设一个新的非法网站要比关闭一个非法网站容易得多。”
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大多数非法网上赌博都源自直布罗陀和马耳他。原因是“此类公司可在那里合法经营。换句话说，一家在马耳他或直布罗陀的合法公司，其在线赌博服务面向瑞士开放，”弗里奇解释，“但这在瑞士是非法的。我们屏蔽得了网站，却无法起诉犯罪人。”
这整件事还直接影响到瑞士的社会保障体系。与合法赌场相比，非法赌场不向社会保障体系缴纳任何费用。各项研究估计，因此给国家每年造成的损失超过2亿瑞郎(约合人民币16.5亿元)。
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瑞士最大银行瑞银集团(UBS)的经济师下调了对明年瑞士经济的增长预期，他们将欧元区经济增长放缓列为因素之一。
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根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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目前用于治疗蘑菇中毒的解毒剂短缺已很成问题。瑞士中毒信息基金会(Tox Info Suisse)敦促业余采菇者，将所有采摘到的蘑菇送至官方蘑菇检查机构进行检查。
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瑞士研究称全职工作增加患癌风险
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弗里堡大学(UniFr)的科研人员称，全职工作者有更高的患癌风险。他们在一项最新研究中发现，与选择其他职业道路的人相比，工作量为100%(即从事全职工作)的人患上癌症的几率更高。为何会如此目前尚不明确。
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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构
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2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。
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上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念者聆听的讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。
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9月，瑞士通胀率放缓至三年来的最低水平，这表明瑞士央行可能进一步放松货币政策。
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四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。
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自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。
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瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。
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据《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)报道，受在线赌博网站增长的推动，去年在瑞士被禁止进入赌场的赌博人数急剧上升而破万。
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新修订的在线博彩法出台后，瑞士彩票与投注委员会已公布了第一批国外博彩网站黑名单。
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非政府组织“瑞士瘾者(Addiction Switzerland)”在发现尼古丁消费和网络赌博问题增加后，呼吁采取更严格的措施保护青少年。该组织在日前发布的“2024年瑞士成瘾全景”(Swiss Addiction Panorama 2024)年报中写道，有问题行为的网络赌博者人数似乎在三年内翻了一番。
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