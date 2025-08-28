第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字

为帮助通货膨胀和生活成本不断上涨的情势下艰难维持生计的老年人，瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
此内容发布于
虽然缴费额将增加，但瑞士国家养老金在未来几年预计会出现赤字。
其部分原因是2024年选民通过的，为养老金领取者提供的第13个月养老和遗属保险。8月20日，瑞士联邦委员会听取了最新的财务展望。
相关内容
相关内容
瑞士政治
瑞士公投结果揭晓：赞成增发养老金，反对延迟退休
此内容发布于
瑞士于今日对两项公民动议进行投票表决：提高养老金，以及分阶段提高退休年龄。
更多阅览 瑞士公投结果揭晓：赞成增发养老金，反对延迟退休
第13月养老和遗属保险将于2026年首次发放，并将导致养老金的缴费赤字进一步扩大(该赤字未计入养老金的投资收益)。瑞士联邦委员会表示，尽快落实额外融资措施仍是关键。
之所以说前景有所改观，是因为，与2020年的情况相比，预计就业人数将会增多，养老金缴费也会相应增加。同时，65岁以上老年人口增速预计减缓，预期寿命增长也可能放缓。
这意味着国家养老金支出增幅减慢。不过，短期内由于经济走弱，养老金收入可能减少。
相关内容
相关内容
瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？
此内容发布于
达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。
更多阅览 瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？
相关内容
工作场所
瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
此内容发布于
瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
相关内容
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
此内容发布于
瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。
更多阅览 瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
相关内容
人工智能与工作
萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
此内容发布于
中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。
更多阅览 萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
相关内容
最新调研：志愿服务能提升幸福感
此内容发布于
志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。
更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
相关内容
瑞士人工智能
在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
此内容发布于
全球最大的外卖服务平台之一：Just Eat已与一家瑞士企业合作，尝试用机器人完成外卖送餐服务。
更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
相关内容
工作场所
瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
此内容发布于
在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。
更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
相关内容
瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
此内容发布于
瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。
更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
相关内容
教育
三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
此内容发布于
在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。
更多阅览 三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
相关内容
人口统计
在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
此内容发布于
一对外交官夫妇的17岁女儿虽然自出生以来一直生活在瑞士，但并无资格获得居留许可。瑞士联邦行政法院已驳回了这名年轻女子的上诉。
更多阅览 在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
阅读更多
相关内容
瑞士养老金自2002年以来下降16%
此内容发布于
辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。
更多阅览 瑞士养老金自2002年以来下降16%
相关内容
瑞士投票：增发第13个月养老金
此内容发布于
3月3日，瑞士选民投票通过了“退休后更好生活”公民动议，该动议提议每年增发一个月养老金。到2026年这项动议开始实施时。
更多阅览 瑞士投票：增发第13个月养老金
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。