第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字

尽管前景有所改善，瑞士养老和遗属保险(养老金第一支柱，AHV/AVS）仍面临赤字风险。 Keystone-SDA

为帮助通货膨胀和生活成本不断上涨的情势下艰难维持生计的老年人，瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。

虽然缴费额将增加，但瑞士国家养老金在未来几年预计会出现赤字。

其部分原因是2024年选民通过的，为养老金领取者提供的第13个月养老和遗属保险。8月20日，瑞士联邦委员会听取了最新的财务展望。

第13月养老和遗属保险将于2026年首次发放，并将导致养老金的缴费赤字进一步扩大(该赤字未计入养老金的投资收益)。瑞士联邦委员会表示，尽快落实额外融资措施仍是关键。

之所以说前景有所改观，是因为，与2020年的情况相比，预计就业人数将会增多，养老金缴费也会相应增加。同时，65岁以上老年人口增速预计减缓，预期寿命增长也可能放缓。

这意味着国家养老金支出增幅减慢。不过，短期内由于经济走弱，养老金收入可能减少。

