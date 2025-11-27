美国国家公园门票、食品价格上涨，以及加密货币的“完美风暴”

犹他州锡安国家公园里初升的月亮。明年起，这个公园也和多座国家公园一样，针对外国游客的门票价格将涨至原来的三倍。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

9 分钟

我十分喜爱美国的国家公园，也喜欢那里的食物(当然要适量)。没想到这个偏好代价不菲：从明年起，美国部分最受欢迎的国家公园年票对外国游客将涨至三倍，而关税也在不断推高某些食品的价格。至少我未持有任何加密货币-据一家瑞士纸媒报道，自从美国总统唐纳德·特朗普威胁要对中国实施新一轮关税以来，加密货币就一直“动荡不安”。

亚利桑那州大峡谷国家公园内马瑟观景点的游客。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

从明年1月1日起，外国游客要游览大峡谷、黄石、优胜美地等最受欢迎的美国国家公园，票价将从80美元提高到250美元(约合人民币1770元)。

瑞士公共广播RTS周二(11月25日)报道，特朗普政府称此举旨在“让美国人优先”。

美国内政部表示，“一项聚焦本国居民、优先考虑美国家庭的新收费结构”意味着：11座最热门国家公园的年票对外国游客的价格将调整为250美元，而美国公民及永久居民则仍只需支付80美元。未购买年票的外国游客在各公园原有的门票费用之上，还需额外支付每人100美元的新增附加费。

内政部称：“美国居民仍将享受可负担的起的价格，而非居民将支付更高的费用，以支持美国国家公园的维护与管理。”RTS指出，其中数座公园是联合国教科文组织的世界遗产。

日内瓦《时报》(Le Temps)周三指出，美国旅游业“过去数月已因共和党的政策导致国际游客减少”而承压。美国旅游协会预计，2025年外国游客抵达美国的人数将比2024年减少6.3%。

在洛杉矶购物。福克斯新闻上周日报道，尽管牛肉价格创下新高，美国人仍继续购买牛排。 Keystone

随着某些食品价格上涨，美国总统唐纳德·特朗普正在取消他几个月前才加征的部分关税。

“某些商品和日常体验对我们有特别明显的影响。人们看到货架上牛奶或牛排的售价，也看到电费、房租不断上涨。这些都会带来焦虑，”纽约大学经济学教授约瑟夫·福迪(Joseph Foudy)对瑞士公共广播SRF表示，“而当你发现生活成本增长得比工资快，自然就会问谁该对此负责-通常矛头就指向执政者。”

SRF指出，特朗普一向爱把价格可负担性问题贴上“民主党人的骗局”标签，却不加解释。如今白宫开始反应：7月才开始实施的对巴西进口咖啡、牛肉和多种水果加征的额外40%关税现已被取消。

SRF经济编辑马蒂亚斯·海姆(Matthias Heim)证实，美国部分商品的价格-尤其是食品-近数周或数月以来都已大幅上涨。他举了两个例子：香蕉一年内涨价7%，咖啡几乎贵了20%。海姆指出：“因此特朗普恰恰取消了这些产品的关税，这并非巧合。”

不过海姆也承认，这轮涨价中关税发挥了多少作用，现在尚不明确。他解释说，咖啡、可可最近在全球范围内涨价，原因是多个产地的收成不佳。“瑞士也能见到同样后果-巧克力明显涨价。但在美国，这些因素还叠加了关税。”

那么，特朗普意识到经济现实了吗？“毫无疑问，只是他没有公开承认。”海姆说道。对于取消关税，美国政府给出的一个解释是，这些产品并不在美国生长，因此也无需通过关税保护本国产业。“但原则上，食品价格上涨总会反噬在任政府，”海姆指出，特朗普的前任乔·拜登也曾在这点上吃过亏。

SRF最后表示，取消部分关税说明特朗普意识到，他一年前凭借经济议题入主白宫，如今这同一议题“可能在2026年中期选举中变成回旋镖”。

比特币目前的交易价格约为8.8万美元，低于上个月的12.6万美元。 Keystone

美国总统自我定位为加密行业的强力支持者，但《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)指出，他反复无常的作风正在不断伤害这个行业。

《新苏黎世报》周二在一篇社论中写道：“在竞选期间，唐纳德·特朗普将加密行业纳入自己的庇护之下。但如今，他却让这一行业举步维艰。”

10月的第一周，比特币曾创下历史新高，达到12.6万美元(约合人民币89.15万元)。但10月10日，特朗普威胁要对中国加征新关税。此言论不但震动所有金融市场，对加密资产而言更是引爆了一场“完美风暴”，《新苏黎世报》写道，“自那以后，整个市场持续动荡。”截至本周三，比特币价格已跌至8.8万美元以下。

“这对财力雄厚、在总统竞选期间为共和党动员了数百万资金的加密行业来说，可谓苦涩。特朗普曾被视为让加密行业摆脱拜登政府监管压力的‘救世主’，如今其‘救世主’地位日渐瓦解，他反而越来越像一种负担。”

《新苏黎世报》则指出，特朗普家族“可疑”的加密交易同样加剧了问题。“总统以私人身份涉足加密行业，由此带来了前所未有的利益冲突。”该报援引路透社的估算，特朗普家族今年上半年通过这些活动获利约8亿美元(约合人民币56.6亿元)，其中包括推出外国投资者可购买、被视为“讨好总统”的特朗普币(Trump meme coin)，以及赦免因洗钱入狱的币安(Binance)前负责人亿万富翁赵长鹏(CZ)。就在获赦免前不久，币安曾与特朗普家族的商业实体进行了一笔大额交易。

“尽管加密行业赞美政府的每一步放松监管，但业界也清楚，特朗普的机会主义行为正在给整个行业带来新的声誉风险，”《新苏黎世报》写道，“该行业本希望摆脱肮脏形象，而不是把这种形象钉死在自己身上。”

该报总结说，加密行业是时候从共和党里“解放出来”了。“所有加密企业加在一起构成的是一个产业，而不是一个政治项目。即便没有特朗普，这个行业也依然拥有光明的前景。”

下一期《瑞士媒体里的美国》将于12月4日星期四发布。

如有任何意见或反馈，请发送邮件至chinese@swissinfo.ch

相关内容