苏黎世大学校长反对学费上涨

苏黎世大学校长迈克尔·舍普曼。 Keystone-SDA

苏黎世大学校长反对上调学费，认为学费上涨会迫使学生增加兼职，进而拉长完成学业的时间。

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苏黎世大学校长迈克尔·舍普曼(Michael Schaepman)表示，目前每学期720瑞郎(约合6000元人民币)的学费并非根据市场逻辑而，而是“一种出于历史原因、相当随意的定价”，他在接受《新苏黎世报》采访时说。

但这位校长同时警告表示，提高学费可能带来社会层面的负面影响。他指出，家长的经济状况在选择大学学科时是就已经发挥了重要作用，“我们不应该再设置经济门槛，阻碍社会提升”。

他也对在医学等高成本专业，单独提高学费的做法持批评态度，认为这类专业本身就很难与兼职兼容。舍普曼补充说，目前只有大约10%的学生能获得奖学金或其他形式的经济资助，绝大多数学生都不得不在缺乏额外支持的情况下完成学业。

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苏黎世的高消费生活

在大学整体财务中，学费占比并不高。根据舍普曼的说法，学费收入在学校预算中所占比例不足2%，约为3000万瑞郎，而学校的年度总支出约达18亿瑞郎。

在国际竞争层面，他还指出，苏黎世本身的生活成本就已经偏高。学生平均每月需要约2300瑞郎才能维持基本生活。他警告称，若再增加学费，可能会导致部分学生不选择在苏黎世就读。

作为替代方案，舍普曼建议，要求外国毕业生在完成学业后至少在瑞士工作并纳税四年。“如果我们能把这些外国毕业生留在瑞士，他们创造的附加值，将远远高于任何形式的学费上涨。，”他说。

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