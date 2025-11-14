越来越多的瑞士人在数字世界中感到孤独

越来越多的人感觉被数字世界排斥在外。 Keystone-SDA

网络发展深刻改变了人与人之间的关系。它打破地理限制，让沟通更即时、更广泛。网络中的陌生人也可以成为我们亲密认同的对象。然而，这种亲密又陌生的浅层连接，与真实世界中由社会活动交织出的人际关系又怎能相比？手机屏幕后的我们越来越孤独。

在瑞士，越来越多的民众感觉与数字社会格格不入。十年前，50%的人认为自己是世界的一部分，到2025年，这个比例仅为三分之一。

苏黎世大学11月6日公布的一项研究得出上述结论。该研究分析了互联网发展长期以来造成的社会、政治及经济影响。2025年的研究结论以伯尔尼社会研究所(gfs.bern)开展的代表性线上调查为依据，共1078名14岁及以上的互联网用户参与了调查。

调查发现，70岁及以上人群归属感最弱；20至29岁年龄段融入感明显提升。苏黎世大学表示，人工智能(AI)的普及加剧了代际鸿沟。

数字消费行为也反映了这样的年龄差异。20至29岁的年轻人每天的平均上网时间长达8.4小时。

