Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les partis suisses et leurs visions sur les relations avec l’UE Kathrin Ammann et Carlo Pisani 12. avril 2019 - 18:05 ​​​​​​Depuis longtemps, les relations entre Berne et Bruxelles sont un brûlot en politique étrangère, comme en politique intérieure. Comment doivent-elles évoluer à l’avenir? swissinfo.ch a posé la question aux cinq plus grands partis de Suisse. La Suisse élit cet automne un nouveau Parlement. L’accord-cadre avec l’UE sera un des thèmes chauds de la campagne. swissinfo.ch a demandé aux cinq plus grands partis du pays à quoi devrait, selon eux, ressembler les relations Suisse-UE à l’avenir. Cinq membres de la Commission de politique extérieure (CPE-N) du Conseil national (Chambre basse) ont eu chacun une minute pour exposer la vision de leur parti. Depuis des années, la Suisse cherche un nouveau «règlement» pour ses relations avec sa grande voisine. Un projet de traité qui fixe les règles du jeu pour certains accords entre Berne et Bruxelles est actuellement en consultation auprès des principaux acteurs politiques et économiques. Le Conseil fédéral avait décidé à fin 2018 d’appliquer cette procédure inhabituelle: une discussion sur les avantages et les inconvénients du projet de traité afin d’arriver dans la mesure du possible à une position consolidée sur les points encore ouverts. Mais en été, l’UE voudra savoir ce que la Suisse compte faire.