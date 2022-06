Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Gaetan Bally

Pour pouvoir donner son sang en Suisse, il faut répondre à de nombreux critères, très stricts. Et lorsqu’on est un homme qui a des relations sexuelles avec d’autres hommes, ceux-ci sont encore plus restrictifs. Un projet de modification de loi vise à corriger le tir.

À partir de 1977, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ont été exclus du don du sang, car leurs comportements étaient alors considérés comme comportant un plus grand risque d’infection à des maladies, telles que les hépatites B et C et le VIH, que ceux du reste de la population.

En 2017, cette mesure a été rendue moins contraignante. Les hommes ayant des relations homosexuelles doivent désormais être abstinents depuis douze mois pour pouvoir donner leur sang. Un délai qui exclut de fait la majorité des candidats potentiels. Ailleurs en Europe et dans le monde, cette période baptisée délai de suspension a été raccourcie, voire supprimée.

Mais les choses bougent. En février 2022, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a soumis à consultation un projet de loi visant, entre autres, à interdire la discrimination de donneuses et donneurs en raison de leur orientation sexuelle. Le résultat de la consultation sera rendu public dans le courant de l’été.