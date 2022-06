Aujourd’hui en Suisse

© Keystone / Alessandro Della Valle

Acheter une bouteille de vin chez Migros restera impossible. Les dix coopératives de la chaîne de supermarchés suisse ont voté contre la levée de l’interdiction de vente d’alcool.

Plus de 630'000 (29% de participation) coopératrices et coopérateurs ont voté, un record. La proposition, rejetée massivement par toutes les coopératives régionales, aurait dû récolter une majorité des deux tiers des voix dans les régions. Les coopératives Migros du Tessin (44,7%) et du Valais (39.7%) se sont montrées les plus favorables au changement.

Les résultats du vote montrent que «Migros reste Migros», a déclaré Ursula Nold, présidente de l’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM). «C’est un signe fort du lien puissant qui unit la population à Migros et à ses valeurs démocratiques», a-t-elle ajouté. La FCM était favorable au changement et aucune des dix coopératives régionales ne s’y opposait.

L’interdiction de vente d’alcool chez Migros, entreprise fondée en 1925, est en vigueur depuis 1928. Elle découle de la volonté du fondateur de l’entreprise, Gottlieb Duttweiler. Mais Migros détient depuis 2009 100% du capital-actions de la chaîne de magasins Denner, qui vend de l’alcool.

Pour marquer le vote, une bière sans alcool baptisée «Non» fera son apparition sur les rayons Migros en 2023. «Un symbole visible de la démocratie Migros», selon Ursula Nold.