Aujourd’hui en Suisse

La Suisse sera aussi impactée par l’interdiction des véhicules à essence et diesel décidée par le Parlement européen. Mon collègue Luigi Jorio analyse le marché suisse des voitures électriques.

Les nouveaux véhicules dans l’UE ne pourront plus émettre de gaz à effet de serre à partir de 2035. La Suisse, qui applique pour ses nouveaux véhicules des réglementations de l’UE et qui constitue un petit marché pour les constructeurs automobiles, devra s’adapter.

Comme l’UE, la Suisse vise la neutralité carbone. Or, le secteur des transports est responsable de plus d’un tiers des émissions de CO2. Selon l’Association Transport et Environnement (ATE), si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques, plus aucun véhicule à essence ou diesel ne devrait circuler à partir de 2030.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses en Suisse. En 2021, les véhicules purement électriques représentaient 13,3% des nouvelles immatriculations, un record. Une proportion qui s’élève à 15,3% pour les cinq premiers mois de 2022. Mais elles ne représentent toutefois que 2% du parc automobile suisse.

Avec une telle croissance, quels seront les besoins futurs en électricité pour recharger ces véhicules? Pour l’association Swiss eMobility, qui prévoit 2,4 à 2,9 millions de voitures électriques dans le pays d’ici 2035, l’excédent d’électricité nécessaire sera de 5,4 à 6,7 térawattheures par an – soit 10% de la consommation d’électricité actuelle. Aujourd’hui, la consommation totale d’électricité provient à 76% de sources renouvelables.