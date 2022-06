Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Rolf Vennenbernd

Selon les uns, l’intelligence artificielle est un danger pour la démocratie. Les autres l’envisagent comme une opportunité. Nous avons essayé de faire le point.

Bot Dog. Derrière ce nom étrange se cache un algorithme qui, à l’image d’un chien de garde, repère les messages haineux sur les réseaux sociaux et les marque. Il a été développé par Alliance F, la principale association faîtière féministe de Suisse, pour lutter contre les messages de haine et ses résultats sont si probants qu’il devrait être mis en ligne officiellement en juillet.

Bot Dog n’est qu’un exemple de la manière dont l’intelligence artificielle (AI) peut renforcer la démocratie. Car dans ce domaine, les idées fourmillent. Selon Dirk Helbing, professeur en sciences sociales computationnelles à l’EPFZ, «nous nous dirigeons vers une sorte de société numérique participative».

Mais tout n’est pas rose non plus, parce que les algorithmes déterminent toujours plus les informations que nous recevons, les produits qui nous sont présentés et à quel prix. Ils définissent ce que nous voyons du monde et les problèmes auxquels nous donnons du poids. Ce qui fait que notre pensée politique et notre comportement électoral s’en trouvent influencés, explique le spécialiste.