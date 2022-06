Aujourd'hui en Suisse

Carlo Pisani

1874. En introduisant le droit de référendum, la seconde Constitution de la Suisse marque l’avènement du pouvoir populaire. Et c’est à Schaffhouse qu’elle est le plus nettement acceptée: 97%! Cela vaut au petit canton du nord de figurer dans notre série «Les foyers de la démocratie suisse», racontée par le politologue et historien Claude Longchamp.

Le référendum, c’est le pouvoir donné au peuple de sanctionner ses élus, en contestant un texte voté par le Parlement. Ce n’est pas encore l’initiative, qui permet de modifier la Constitution, et qui n’arrivera au niveau fédéral qu’en 1891. La Constitution de 1874 conduit également à une consolidation de l'État fédéral, elle instaure un Tribunal fédéral permanent et abolit la peine de mort.

Le nouveau texte divise fortement. Si les Schaffhousois sont quasiment unanimes à l’approuver, à Uri, c’est non à 92%. C'est avant tout une question de religion. Le camp du oui est fort dans les grands cantons protestants, urbains et progressistes, tandis que le non l'emporte dans les petits cantons catholiques, traditionnellement conservateurs.