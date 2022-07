Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Mikhail Metzel / Kremlin Pool /

La Russie a-t-elle encore une chance de retrouver le chemin de la démocratie? Si cette question ne figurait pas au programme de la conférence de Lugano, elle tient particulièrement à cœur de mon confrère Igor Petrov, responsable de la rédaction russophone de swissinfo.ch.

Évidemment, la réponse n’est pas simple. Mais les experts interrogés par Igor Petrov entrevoient des possibilités. Pour Ulrich Schmid, professeur à l’Université de Saint-Gall, des leçons peuvent être tirées de l’exemple allemand après la Seconde Guerre mondiale. «La population allemande a été rattachée sous la contrainte au projet de l’Occident avec les droits de l’homme, la démocratie et la tolérance. Cette démarche n’a été possible que parce que le pays a capitulé et a été occupé par les puissances occidentales».

Il ne fait aucun doute que la Russie doit, elle aussi, assumer la responsabilité de ses crimes de guerre. «Mais un tel travail sur le passé ne sera possible qu’au terme de l'ère Poutine», souligne Ulrich Schmid. Une presse libre qui dénonce les abus, une justice indépendante qui établit la sécurité juridique ainsi qu’une société civile vigilante, qui ne se laisse pas endormir par la propagande, sont autant de prérequis pour que le changement démocratique puisse avoir lieu.

Benjamin Schenk, professeur à l’Université de Bâle, souligne quant à lui la part de responsabilité qui incombe aux pays occidentaux. «On aurait pu et dû appuyer bien plus fortement en Occident la démocratisation de la Russie, que ce soit par des aides économiques globales, par des programmes d’échange pour les élèves et les étudiantes et étudiants, par un réseau de jumelages de villes, par la suppression de l’obligation de visa pour les voyageuses et voyageurs». L’Occident n’aurait pas dû non plus «dans son propre intérêt soutenir activement la nouvelle élite économique russe dans le pillage du pays», estime-t-il.