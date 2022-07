Aujourd’hui en Suisse

© Keystone / Michael Buholzer

La conférence sur la reconstruction de l’Ukraine débute ce lundi à Lugano. Une quarantaine d’États et une quinzaine d’organisations internationales sont attendus. Tour d’horizon.

Le but de la rencontre, qui dure jusqu’à mardi, est de discuter des besoins, des responsabilités et du calendrier de la reconstruction de l’Ukraine. Selon le président de la Confédération Ignazio Cassis, aussi ministre des Affaires étrangères (DFAE) et initiateur de la conférence, il s’agirait idéalement d’aboutir à «une déclaration de Lugano», similaire au «plan Marshall» pour la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen figure parmi les hôtes de haut rang présents sur place. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste en Ukraine pour des raisons de sécurité, plus d’une centaine de ses compatriotes sont à Lugano, dont plusieurs ministres, des parlementaires (notamment d’opposition) et des porte-paroles du secteur privé et de la société civile.

Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 600 milliards de francs. Manal Fouani du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine confie à ma collègue Julia Crawford qu’il «est difficile de parler de priorités quand il y a autant de besoins». Elle rappelle également que «la première priorité doit être de mettre fin à la guerre».

Il ne s’agit pas d’une conférence de donateurs, mais un futur apport de fonds pour la reconstruction soulève déjà des questions sur la corruption en Ukraine. Le pays se classe en effet au 122e rang (sur 180) à l’Indice de la perception de la corruption de l’ONG Transparency International. Interrogé par mon collègue Giannis Mavris, le géographe Philippe Le Billion souligne l’importance pour les bailleurs de fonds d’avoir une vision politique claire. Il faut éviter de répéter certaines erreurs commises, par exemple, dans les Balkans après les guerres de Yougoslavie, explique-t-il.