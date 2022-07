Aujourd’hui en Suisse

© Keystone / Alessandro Della Valle

La conférence sur la reconstruction de l’Ukraine se solde mardi par l’adoption de la «Déclaration de Lugano», qui compte sept principes.

La déclaration place la lutte contre la corruption au centre de la reconstruction de l’Ukraine. Elle devrait servir de base aux futures rencontres internationales sur l’Ukraine et a été approuvée par des dizaines d’États et organisations internationales.

Parmi les principes adoptés: la collaboration entre l’Ukraine et ses partenaires internationaux, la poursuite des réformes et la garantie d’un système de justice indépendant. L’engagement multiacteurs, l’inclusion des minorités et la durabilité sont aussi mentionnés. Ces principes ne sont pas contraignants, mais pourraient être évalués lors de futures conférences.

Ignazio Cassis a annoncé que la Suisse doublerait son aide à l’Ukraine pour atteindre 100 millions de francs d’ici fin 2023. 15 millions de francs serviront à soutenir l’économie numérique du pays.