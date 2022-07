Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Christian Beutler

Environ 114'000 emplois sont actuellement à pourvoir en Suisse. Un record. Restauration, industrie, soins infirmiers et à la personne et informatique sont les secteurs qui recrutent le plus.

La pénurie de main-d’œuvre s’explique par la forte reprise économique qui a fait suite à la pandémie et par le vieillissement de la population. Les postes sont aussi bien vacants dans le secteur secondaire que dans le secteur tertiaire, à un ratio d’environ un tiers / deux tiers.

L’industrie est le secteur d’activité qui recrute le plus. Mais cela vient aussi du fait que cette catégorie englobe des activités très larges. Suivent les métiers techniques et scientifiques, la santé, les commerces et garages, l’hôtellerie-restauration, la construction et l’informatique.

Le large éventail des métiers concernés révèle d’une part l’évolution et les besoins du marché, et d’autre part la pénibilité de certains postes, parfois physiquement plus exigeants et moins bien payés, qui sont donc moins attractifs.