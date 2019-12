La torta die pane – le gâteau au pain – est une recette ancienne du Tessin.

De nombreuses spécialités suisses proviennent de son canton le plus ensoleillé : le Tessin.

La spécialité que nous vous proposons aujourd’hui est non seulement délicieuse, mais aussi économique, car elle permet d’utiliser les restes de pain. La torta di pane – gâteau au pain tessinois – est une ancienne spécialité tessinoise.

Pour réaliser ce plat traditionnel, on confectionne un gâteau à partir de restes de pain, trempés dans du lait, auxquels on ajoute raisins secs et fruits secs et confits. De nos jours, cette recette est affinée grâce à des amaretti, des épices et un trait de grappa.

Recette (pour 10 personnes):

Ingrédients: 250g de pain de la veille; 100g d’amaretti; 1 pincée de sel; 1 gousse de vanille; 7 dl de lait; de l’huile et de la farine pour le plat; 100g de beurre; 150g de sucre; 75g de cacao en poudre; 100g de pignons de pin; 100g de raisins secs blonds; 100g d’orangeat; 1 c.c. de canelle en poudre; 1 pointe de couteau de clous de girofle moulus; 1 pointe de couteau de noix de muscade; 3 oeufs; 2cl de grappa; du sucre glace pour saupoudrer

Préparation:

La veille, couper le pain et les amaretti en petits dés et les mettre dans une grande jatte avec le sel. Fendre la gousse de vanille, en gratter les grains et mettre le tout à chauffer dans le lait. Retirer la gousse puis verser sur le pain et mélanger. Couvrir et laisser reposer toute la nuit.

Le jour même, préchauffer le four à 180°C. Chemiser le fond d’un moule à charnière (Ø 22cm) de papier sulfurisé puis huiler et fariner le bord. Faire fondre le beurre et le laisser refroidir. A l'aide d'une fourchette, écraser finement la masse de pain. Incorporer le sucre, le cacao, la moitié des pignons, les raisins secs, l'orangeat, la cannelle, les clous de girofle et la muscade. Mélanger le beurre avec les œufs et la grappa puis incorporer au reste de la préparation.

Répartir la pâte obtenue dans le moule. Parsemer du reste des pignons et faire cuire le gâteau au milieu du four durant 70-75 min. Le sortir du four et le laisser refroidir dans le moule, sur une grille. Lorsque le gâteau a refroidi, retirer le pourtour du moule et saupoudrer de sucre glace avant de servir.

(Source: migusto.chLien externe)

La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

Adaptation de l'allemand: Emilie Ridard

