Porte 20: canton de Neuchâtel Emilie Ridard et Ester Unterfinger (Bildredaktion) 20. décembre 2019 - 00:00 Aujourd’hui, nous vous proposons un produit phare du patrimoine culinaire neuchâtelois : la taillaule, une brioche aux raisins secs et zestes de citron. Sa renommée ne date pas d’hier, car une brioche à la recette semblable à celle d’aujourd’hui aurait déjà été servie lors d’un repas officiel donné le 21 juillet 1748. Toutefois, elle ne contenait pas de raisins secs, au contraire de la mode actuelle qui privilégie la variante « avec ». La forme de la taillaule a aussi évolué. Aujourd’hui la plupart du temps présentée sous sa forme moulée, la taillaule était à l’origine façonnée en anneau puis, plus tard, en boule légèrement aplatie, comme la cuchaule fribourgeoise. Il semblerait que le moulage se soit généralisé dans les années 1960 dans le canton de Neuchâtel. Autrefois un mets luxueux, la taillaule neuchâteloise est aujourd’hui consommée dans le canton de Neuchâtel principalement le dimanche matin, en tranches avec un peu de beurre. Vous souhaitez vous tenir au courant des thèmes discutés en Suisse? Avec l'appli 📱 SWI plus 📱 vous recevez chaque jour une lettre d'information compacte résumant les principaux sujets qui font débat en Suisse. 👉 Android ou 👉 iPhone Recette (pour env. 20 parts) Ingrédients: 2 moules à cake de 30 cm; papier sulfurisé pour les moules; 1kg de farine; 1 c.s. de sel; 125g de sucre; 50g de levure; env. 4dl de lait tiède; 150g de beurre ramolli; 2 œufs; le zeste d’½ citron bio; 200g de raisins secs; 1 œuf battu dans un peu de lait pour badigeonner Préparation Mélanger la farine, le sel et le sucre. Délayer la levure dans un peu de lait et l’ajouter, avec le reste du lait, le beurre, les œufs, le zeste de citron et les raisins secs au mélange. Pétrir en une pâte. Laisser doubler de volume à couvert (env. 2h30). Diviser la pâte en 2 parts. Former 2 rouleaux de 30 cm de long et les disposer dans les moules préparés. Laisser lever encore 30 min. Badigeonner de jaune d'œuf puis entailler profondément le dessus de taillaule aux ciseaux en forme de croix. Cuire 40 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 200°C. (Source: swissmilk.ch) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.