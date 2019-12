Droits d’auteur

Porte 22: canton de Schwytz Melanie Eichenberger (Text) et Ester Unterfinger (Bildredaktion) 22. décembre 2019 - 00:00 Selon l’office de tourisme de la ville d'Einsiedeln, cette spécialité est authentiquement suisse. Il s’agit de l’Einsiedler Ofeturli, un gâteau au fromage et aux oignons sur un lit de pommes de terre. Les habitants d’Einsiedeln s’y connaissent en pommes de terre. Pendant plus de deux siècles la «Gumel», comme elle se nomme en dialecte local, fut leur mets préféré, servi à toutes les sauces plusieurs fois par jour. L’Oferturli fait face à une concurrence féroce, car les spécialités de Schwytz ou d’Einsiedeln sont nombreuses. La plus connues d’entre elles est le Schafbock, un petit gâteau de type pain d’épice, conçu pour redonner des forces aux pèlerins de l’abbaye d’Einsiedeln tout en leur laissant un souvenir de leur visite. Aujourd’hui cependant nous avons décidé de mettre en lumière le moins connu des 2, à savoir l’Ofeturli. Vous souhaitez vous tenir au courant des thèmes discutés en Suisse? Avec l'appli 📱 SWI plus 📱 vous recevez chaque jour une lettre d'information compacte résumant les principaux sujets qui font débat en Suisse. 👉 Android ou 👉 iPhone Recette (pour 4 personnes): 1 moule de 28x26cm ou 30 cm Ø Ingrédients: 600g de pommes de terre, cuites la veille; 3c.s. de farine; 1 ½ c.c. de sel; 1 gros oignon; 640g de fromage râpé (Appenzeller, Gruyère et/ou Emmental); 5 œufs ; un peu de crème; 35 de lardons Préparation Passer les pommes de terre de la veille au passe-vite. Ajouter la farine et le sel et pétrir pour obtenir une pâte. Répartir la pâte (environ 1cm d’épaisseur) régulièrement sur une plaque à gâteau beurrée, piquer à la fourchette. Hacher l’oignon. Mélanger l’oignon et le fromage avec les œufs battus et la crème, répartir sur la pâte. Parsemer de lardons. Cuire environ 60 minutes dans le four préchauffé à 180°C. (Source: helvetibox.ch) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.