Der Zürcher Tirggel ist in jüngster Zeit wieder trendig geworden. (zvg)

Pour clore notre calendrier de l’Avent 2019, nous vous proposons une spécialité de notre canton le plus peuplé, à savoir Zurich.

Dans l’un de ses articles, le quotidien zurichois Neue Zürcher Zeitung écrit que les Tirggel seraient la réponse de Zurich aux Leckerlis bâlois.

Le Tirggel est une pâtisserie à base de miel, de farine, d’épices et d’eau de rose. On la déguste traditionnellement durant les fêtes de fin d’année et, nouvellement, juste avant la fête du printemps du SechseläutenLien externe.

Le Tirggel apparaît pour la première fois dans un jugement datant du XVème siècle. En 1461, dans l’Unterland zurichois, une femme fut condamnée pour sorcellerie et emmurée vivante après avoir avoué avoir donné un morceau de Tirggel à un jeune garçon qui décéda ensuite.

L’enfant serait de toute façon mort des suites de sa maladie, mais en ces temps de chasse aux sorcières, il fallait trouver un coupable, en l’occurrence le Tirggel.

Recette (pour 4 personnes):

Ingrédients: 450g de miel; 100g de sucre glace; 1 c.c. de cannelle en poudre; 1 c.c. de gingembre moulu; 1 c.c. de coriandre; ½ c.c. de clou de girofle moulu; 1 pointe de poivre de Cayenne; 2 c.s. d’eau de rose; 700g de farine; un peu d’huile de colza.

Préparation



Préchauffer le four à 250°C.



Chauffer le miel et les épices, le sucre glace et l'eau de rose au bain-marie. Incorporer la farine. La pâte doit se détacher du récipient.



Badigeonner un moule en bois avec l'huile de colza, abaisser la pâte finement sur le moule.



Graisser et fariner une plaque. Déposer le Tirggel sur la plaque et cuire dans le haut du four à 250°C (env. 2 min.). Le dessus doit brunir et le dessous rester blanc.



Suggestion: Si vous ne possédez pas de formes en bois, utilisez des moules à biscuits ou découpez le biscuit en carrés ou en triangles.



(Source: agriculture.chLien externe)



La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

