La recette de la tourte de Soleure a été inventée il y a plus de cent ans par Albert Studer.

En 1928, son successeur Werner Suter de la confiserie la SuteriaLien externe l’inscrit à l’institut de la propriété intellectuelle. C’est pour cela qu’aujourd’hui, seule la Suteria fabrique le véritable gâteau de Soleure original.

Le gâteau de Soleure se compose d’un meringage à base de noisettes avec une crème au beurre légère. Les bords sont recouverts de noisettes grillées effilées. Le goût dominant est celui de la noisette.

Recette pour une tourte:

Ingrédients pour la meringue: 3 blancs d’œufs; 100g de sucre; 1 c.s. de fécule de maïs



Ingrédients pour le biscuit: 3 jaunes d’œufs; 1 c.s. d’eau; 100g de sucre; 1 pincée de sel; 50g de noisettes effilées; 3-4 œufs; 50g de farine; 50g de fécule de maïs



Ingrédients pour la crème au beurre: 50g de noisettes; 150g de beurre; 120g de sucre glace

Préparation:



Meringue

Battre les blancs en neige, y ajouter le sucre et battre encore une fois. Y incorporer délicatement la fécule de maïs. Recouvrir la plaque du four avec du papier sulfurisé et y tracer deux cercles d’un diamètre de 22 cm environ. Placer la préparation dans une poche à douille et la répartir en forme de spirale sur les deux cercles. Passer 10 minutes au four préchauffé à 190°C jusqu’à légère coloration. Ne retirer du papier qu’une fois refroidi.



Biscuit

Séparer les jaunes des blancs d’œufs et réserver les blancs. Blanchir les jaunes avec l’eau et le sucre. Ajouter le sel et les noisettes et bien mélanger. Battre les 3 blancs d’œufs en neige. Mélanger la fécule de maïs et la farine et les incorporer par couches successives aux blancs battus en mélangeant délicatement. Mélanger les différentes préparations. Verser l’appareil dans un moule (si possible de même diamètre que les disques de meringue) beurré et saupoudré de farine et faire cuire au four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes.



Crème au beurre

À la poêle, faire dorer légèrement les noisettes effilées puis les laisser refroidir. Travailler le beurre en pommade, y ajouter le sucre glace et une partie des noisettes, bien mélanger.



Pour finir

Sur le premier disque de meringue, répartir la moitié de la crème au beurre. Poser dessus le biscuit aux noisettes et le recouvrir avec le reste de crème. Couvrir le tout du deuxième disque meringué.

Répartir un peu de crème au beurre sur les bords du gâteau et saupoudrer du reste de noisettes effilées.



Source: helvetibox.chLien externe





La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox







Adaptation de l'allemand: Emilie Ridard

