Fenêtre 2: canton de Berne Melanie Eichenberger 02. décembre 2019 - 00:15 Le canton de Berne a beaucoup à offrir pour le plaisir du palais. Nous avons choisi le «Meitschibei» pour le calendrier de l’Avent, qui signifie «jambes de jeunes filles» en dialecte bernois. Il ne s’agit pas d’un plat de viande, mais d’une sorte de croissant viennois en forme de fer à cheval et fourré à la pâte de noisettes. Recette (pour environ 12 pièces) Ingrédients pour la pâte: 300 g de farine; 1 pincée de sel; 30 g de sucre; ¼ levure cube (environ 10 g); 1,5 dl de lait; 75 g de beurre fondu refroidi. Ingrédients pour le remplissage: 300 g de poudre de noisettes; 1 zeste d’une orange confite; 150 g de sucre glace; ½ cuillère à café de cannelle; 20 g de beurre; 0,5 dl d’eau; 1 blanc d’œuf; 1 jaune d’œuf, dilué avec un peu d’eau; 1 cuillère à soupe de lait Préparation Pour la pâte, mélangez la farine, le sel et le sucre. Faites dissoudre la farine dans un peu de lait. Renversez le reste du lait et un peu de beurre dans un bol. Pétrissez jusqu’à obtenir une pâte lisse. Couvrez et prenez le temps de laisser lever à température ambiante. Pour faire la garniture: mélangez tous les ingrédients. Faites étaler votre pâte sur 2 mm d’épaisseur et sur très peu de farine. Coupez 12 rectangles de 10x 25cm . Badigeonnez les bords avec du blanc d’œuf. Garnissez. Roulez les rectangles, esquissez comme un virage en fer à cheval de sorte que deux parties soient couchées jambes parallèles et de même longueur. Placez sur du papier sulfurisé puis laissez lever à nouveau en badigeonnant de jaune d’œuf. Après 30 minutes, mettez au four à 180 °C pendant 20 minutes. Dégustez. (Source: labonnecuisine.be) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.