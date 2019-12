Mélanger la farine, le sel, la levure délayée, le beurre fondu dans 1/3 du lait, rajouter peu à peu le lait tiède et pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, gonflée et aérée (env. 20 min.). Ajouter le saindoux et l’œuf en cours de pétrissage.

Porte 3: canton de Fribourg Melanie Eichenberger 03. décembre 2019 - 00:15 À l’origine, le gâteau du Vully est une spécialité à pâte levée et sucrée. Mais cette gourmandise existe aujourd’hui aussi en version salée, avec du lard ou du cumin. Le gâteau tient son nom du Mont Vully, situé à proximité du lac de Morat. Il est très apprécié dans le canton de Fribourg et aux alentours. Ce gâteau se consomme comme apéritif accompagné de vin blanc, ou comme dessert avec le thé et le café. Il est l’invité incontournable des fêtes de la région fribourgeoise. Recette (pour 4 gâteaux): Ingrédients pour la pâte: 1 kg farine; 1 grosse pincée de sel; 25 g de levain à délayer dans un peu d’eau tiède; 70 g de beurre; 0,8 l de lait; 15 g de saindoux; 1 œuf battu. Ingrédients pour la garniture: 400 g de sucre tapé grossièrement; 1,5 dl de crème entière; 1 jaune d’œuf; 150 g de beurre de cuisine Préparation: Mélanger la farine, le sel, la levure délayée, le beurre fondu dans 1/3 du lait, rajouter peu à peu le lait tiède et pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, gonflée et aérée (env. 20 min.). Ajouter le saindoux et l’œuf en cours de pétrissage. Graisser les plaques à gâteau; répartir la pâte dans les plaques et laisser lever (env. 1h) dans une pièce chauffée. Garnir en faisant de la dentelle sur les bords; faire des trous avec les doigts (ou utiliser une roulette à pâtisserie pour y strier des losanges); badigeonner avec le mélange crème et œuf; placer des petits bouts de beurre dans les trous (à l’intersection des losanges); répartir le sucre concassé sur toute la surface. Glisser au four très chaud (300 °) pendant 8 à 10 minutes selon le goût de chacun. Se laisse déguster sans modération avec un verre de Traminer du Vully. (Quelle: fribourgregion.ch) La période argoviecalendde l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.