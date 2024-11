Aujourd’hui en Suisse

La semaine dernière, l’Union démocratique fédérale (UDF, parti évangélique-conservateur) a annoncé avoir obtenu suffisamment de signatures pour faire voter la population de Bâle-Ville, probablement le 24 novembre, sur le crédit de 37,5 millions approuvé par le parlement cantonal pour soutenir l’événement musical.

La radiotélévision alémanique SRF explique que même si le oui au référendum contre le crédit l’emportait en votation, le concours aurait quand même lieu à Bâle, à la Halle Saint-Jacques. Le canton n’aurait cependant plus le droit de soutenir le programme. La manifestation serait réduite à un simple événement télévisuel. Tous les événements officiels et célébrations parallèles prévus dans la ville devraient être annulés.

Bien que le référendum soit formellement contre l’octroi du crédit, l’UDF semble plus préoccupée par le contenu prétendument «anti-chrétien» de l’événement. «Les symboles chrétiens sont interdits, mais les célébrations et les références sataniques sont autorisées», a ainsi déclaré Samuel Kullman, membre du parti. Dans une récente interview accordée à la NZZ, le président de l’UDF, Daniel Frischknecht, a déclaré que l’ESC mettait en danger «l’ordre divin». Selon lui, au cours des 15 dernières années, le concours est devenu une «plateforme de propagande pour les personnes homosexuelles et non binaires».