Oggi in Svizzera

La Svizzera ha rimpatriato in Ucraina tre uomini condannati in Svizzera per aver commesso gravi crimini nel Canton Zurigo. Nel loro Paese d’origine potrebbero ora essere mandati al fronte.

È la prima volta dall’inizio dell’invasione guerra nel febbraio del 2022 che la Confederazione rimpatria dei criminali ucraini, sottolinea la NZZ. La notizia è stata confermata al quotidiano zurighese dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Non è chiaro cosa succederà ai tre uomini una volta superato il confine ucraino, ma è probabile che verranno arruolati. Kiev ha bisogno di ogni persona abile al servizio militare per resistere all’invasione russa e ha recentemente alzato la pressione sugli ucraini che risiedono all’estero.

È giustificabile per la Svizzera deportare persone – anche se criminali – verso un Paese devastato dalla guerra, chiede la NZZ? La SEM risponde che “la ragionevolezza del rimpatrio non deve essere valutata per i criminali condannati che sono stati espulsi dal Paese“. L’unica cosa che va tenuta in considerazione è il rischio di persecuzione e di violazione dei loro diritti umani. “Un possibile arruolamento nel servizio militare non è un ostacolo in questo caso”, precisa la SEM.