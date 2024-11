Heute in der Schweiz

Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer

Vor zwei Wochen sorgte die Rückführung von zwei in der Schweiz rechtskräftig verurteilten Personen nach Afghanistan für Aufsehen – die erste seit der Rückkehr der Taliban an die Macht. Ein ähnlicher Fall ist die erste Nachricht in unserem täglichen Briefing. Diesmal werden drei Ukrainer von der Eidgenossenschaft in ihre Heimat zurückgeschickt. Das ist seit Beginn der russischen Invasion noch nie vorgekommen.

Hingegen lehnten die Schweizer Behörden die von Italien beantragte Überstellung eines Mannes ab, der verdächtigt wird, 1974 an einem Massaker in Italien massgeblich beteiligt gewesen zu sein.

Die Teilnahme des Aussenministers an der Friedenskonferenz für die Ukraine in Montreal und die Zweifel, die ein Referendum an der Austragung des Eurovision Song Contest 2025 in Basel aufkommen lässt, runden unsere Auswahl an Nachrichten des Tages ab.

Viel Spass beim Lesen!