Aujourd’hui en Suisse

La diplomatie non professionnelle est en plein essor, comme l’écrit aujourd’hui Blick.ch. La Confédération nomme de plus en plus de consuls honoraires, qui représentent certains intérêts de la Suisse dans un autre État, généralement là où les représentations officielles sont trop éloignées. Ils et elles aident les citoyens et citoyennes suisses en difficulté, représentent la Confédération lors d’événements et entretiennent des relations avec les autorités ou les représentants de l’économie. Le travail de ces personnes est bénévole et elles ne reçoivent qu’une faible rémunération. Elles bénéficient toutefois d’une certaine immunité dans l’exercice de leur fonction.

Selon Blick.ch, le travail de ces «diplomates amateurs» n’a guère été abordé jusqu’à présent au Palais fédéral. Cela devrait changer: la commission de gestion compétente du Conseil des États a commandé une enquête à ce sujet en 2024. Les consulats honoraires suisses à l’étranger ainsi que les consulats honoraires étrangers en Suisse vont être examinés à la loupe. L’enquête est en cours.

Blick.ch présente aujourd’hui certaines de ces figures intéressantes qui sont au service de la Suisse. Beaucoup d’entre elles sont suisses, une partie ont également la citoyenneté du pays dans lequel elles représentent la Suisse. Citons par exemple Khaled Juffali, l’un des

principaux hommes d’affaires d’Arabie saoudite, ou Astrid Boller à Belo Horizonte, au Brésil, une médecin spécialisée en «santé et beauté». Il est également question de Marcel Schütz, le premier consul honoraire à Longyearbyen, sur l’archipel arctique du Svalbard, qui aide entre autres les scientifiques sur place. Mon collègue Bruno Kaufmann avait brossé son portrait il y a quelque

temps.