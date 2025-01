Heute in der Schweiz

Schon vor Monaten hat sich die Piratenpartei entschieden, ein Referendum gegen die Einführung des elektronischen Identitätsnachweises zu ergreifen. Zur Erinnerung: Nach zähem politischem Ringen und einem Absturz an der Urne, haben der National- und Ständerat in ihrer Herbstsession dieses Vorhaben mit grossem Mehr verabschiedet. Seit gestern können Unterschriften gegen die geplante Einführung gesammelt werden. Im Lead gegen das Vorhaben – zumindest medial – ist aber nicht etwa die Piratenpartei, sondern die Gruppierung Mass-voll, so der Tages-Anzeiger.

Diese wurde bekannt durch ihren Kampf gegen die Pandemiemassnahmen. Wie Blick.ch am Mittwoch schrieb, sammle Mass-voll «aus Angst vor Überwachung» Unterschriften gegen die E-ID. Die Organisation wird unterstützt von der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat. Die Piratenpartei distanziert sich von Mass-voll und der Jungen Tat und will für die Unterschriftensammlung nicht mit diesen Gruppierungen zusammenarbeiten.

Auch ohne diesen Streit dürfte es für die E-ID-Gegner:innen schwierig werden, den Erfolg an der Urne von 2021 zu wiederholen, vermutet der Tages-Anzeiger. Damals lehnten schweizweit rund zwei Drittel der Stimmenden die Einführung der E-ID ab. In der nun vorliegenden Vorlage wurden verschiedene Kritikpunkte am ursprünglich geplanten Gesetz aufgenommen. So soll die E-ID nicht mehr von Privaten, sondern vom Staat ausgestellt werden. Ehemalige Gegner:innen sind deshalb ins Lager der Befürworter:innen gewechselt.