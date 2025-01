Oggi in Svizzera

La Svizzera ha 218 consoli onorari in 103 paesi diversi, il 20% in più rispetto a 10 anni fa.

La diplomazia amatoriale è in piena espansione, come scrive oggi il Blick. La Confederazione nomina sempre più consoli onorari all’estero. Essi rappresentano determinati interessi della Svizzera in un altro Stato – soprattutto dove le rappresentanze ufficiali sono troppo lontane. Aiutano i cittadini e le cittadine svizzere in difficoltà, rappresentano la Confederazione in occasioni speciali e mantengono i rapporti con le autorità o i responsabili economici. Il loro lavoro è volontario e ricevono solo una piccola compensazione per questo. Tuttavia, godono di una certa immunità nell’esercizio delle loro funzioni.

Il lavoro di questi “diplomatici dilettanti” non è stato finora un tema di grande importanza al Palazzo federale, secondo il Blick. Questo dovrebbe cambiare: la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha ordinato un’inchiesta in merito nel 2024. Saranno esaminati sia i consolati onorari svizzeri all’estero sia i consolati onorari stranieri in Svizzera. L’indagine è in corso.

Blick.ch presenta oggi alcune personalità interessanti al servizio della Svizzera. Molti di loro hanno la nazionalità svizzera. Alcuni sono anche cittadini del Paese in cui rappresentano la Svizzera. Tra questi Khaled Juffali, uno degli uomini d’affari più importanti dell’Arabia Saudita, o Astrid Boller a Belo Horizonte, in Brasile, una dottoressa che si occupa di “salute e bellezza”. Viene menzionato anche Marcel Schütz, il primo console onorario in assoluto a Longyearbyen, nell’arcipelago delle Svalbard, nell’estremo Artico, che aiuta, tra le altre cose, i ricercatori sull’isola: il mio collega Bruno Kaufmann ne ha fatto un ritratto qualche tempo fa.