Aujourd’hui en Suisse

Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait critiqué l’Europe dans son discours, déclarant qu’elle devait apprendre à se gouverner de manière indépendante et «être à l’avant-garde», sans quoi «le monde [évoluerait] sans elle».

Malgré ses critiques, le président ukrainien a exprimé sa gratitude à la Suisse pour son soutien.

Alain Berset et Beat Jans discutent du jugement de la CEDH: L’ancien conseiller fédéral Alain Berset, aujourd’hui secrétaire général du Conseil de l’Europe, a discuté de la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’«inaction climatique» de la Suisse avec le ministre suisse de la Justice Beat Jans.

En avril 2024, la Cour de Strasbourg a donné raison aux «Aînées pour le climat» face à Berne. L’association estime que la Confédération n’en fait pas assez pour protéger les femmes âgées contre les conséquences du changement climatique. Depuis, la Suisse a déposé à Strasbourg un rapport sur l’arrêt de la CEDH, a confirmé Alain Berset à l’agence de presse Keystone-ATS. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, composé des 46 États membres, va maintenant l’examiner.

L’arrêt de la CEDH a ouvert le débat politique, en exigeant de la Suisse un plus grand engagement sur la question du climat, mais sans dire quel était l’objectif à atteindre. De plus, depuis la publication de l’arrêt, des progrès ont été réalisés en Suisse, a ajouté Alain Berset, concluant la rencontre ainsi: «Tout bouge et c’est une bonne chose.»