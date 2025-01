Heute in der Schweiz

Am Tag seiner Amtseinführung unterzeichnete US-Präsident Donald Trump 26 Dekrete – so viele wie noch nie an einem ersten Tag im Amt. Im Vergleich dazu unterzeichnete Joe Biden im Jahr 2021 neun und Trump selbst nur eine am ersten Tag seiner ersten Amtszeit im Jahr 2017.

Eines der Dekrete leitete den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation ein: «Die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt. Alle zocken die USA ab. Das wird nicht mehr passieren», sagte Trump bei der Unterzeichnung. Obwohl der Austrittsprozess vertraglich 12 Monate dauern wird, kündigte Trump an, die Finanzierung der USA sofort einzustellen und das Regierungspersonal abzuziehen, das mit der WHO zusammenarbeitet.

Dieser Entscheid betrifft mehr als 16% des Budgets der Weltgesundheitsorganisation. In einer Erklärung bedauerte die WHO «die Ankündigung der Vereinigten Staaten von Amerika, sich aus der Organisation zurückzuziehen» und hoffte, dass die USA ihren Entscheid überdenken würden: «Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog, um die Partnerschaft zwischen den USA und der WHO zum Wohle der Gesundheit und des Wohlergehens von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten.»

In einem Interview mit der Tribune de Genève sagte Suerie Moon, Ko-Direktorin des Zentrums für globale Gesundheit am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf, die Organisation könne den Wegfall der Finanzierung überleben, sie bezweifle jedoch, dass die europäischen Länder die Lücke füllen könnten.

Der ehemalige Genfer Bürgermeister Sami Kanaan betonte die Auswirkungen auf die Genfer Organisation: «Es wird direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung geben. Die USA sind der grösste Beitragszahler der WHO. Das wird Auswirkungen auf die Grundstruktur der Organisation haben.»

Die Schweiz habe ihr «tiefes Bedauern» über Trumps Entscheid zum Ausdruck gebracht, sich aus der WHO zurückzuziehen, sagte Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider gestern in Davos der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.