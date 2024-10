Aujourd’hui en Suisse

Ministre de la Santé, ce n’est pas non plus un travail facile: chaque automne, il faut confronter les Suisses à l’augmentation des primes d’assurance-maladie. De 6,6% en 2023, 8,7% en 2024 et 6% en 2025. En pourcentage, c’est dans les cantons de Bâle-Ville (1,5%) et de Schaffhouse (3,8%) que les primes augmenteront le moins, alors qu’elles atteindront 10,5% dans le canton du Tessin.

En moyenne, la prime mensuelle s’élèvera à 378,70 francs l’année prochaine. Par catégories d’âges, elle sera de 449,20 francs pour les adultes, 314,10 francs pour les jeunes adultes et 117,90 pour les enfants, a annoncé Elisabeth Baume-Schneider devant les médias. La ministre de la Santé a expliqué – qui s’en étonnera? – que cette hausse s’explique par la hausse des coûts de la santé et l’inflation.

Elisabeth Baume-Schneider a souligné que le Parlement doit intervenir pour maîtriser les coûts. Le 24 novembre, la population pourra en outre voter sur ce thème. La loi fédérale sur l’assurance-maladie sera alors soumise aux urnes, avec pour objectif un financement uniforme des prestations.