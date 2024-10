Oggi in Svizzera

I popolari campi per giovani svizzeri e svizzere all’estero sono sul punto di essere soppressi . Tuttavia, l’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE) sta lavorando a nuovi formati per garantire che gli incontri in Svizzera possano continuare.

L’OSE è alle prese con un problema che anche molte organizzazioni e club svizzeri conoscono bene: le e i giovani non vogliono più partecipare. Lo dimostra lo scarso interesse per il congresso online dei giovani svizzeri all’estero di metà settembre. L’organizzazione ha quindi deciso di rinunciare a questo appuntamento.

Il tradizionale Congresso degli svizzeri all’estero in estate si terrà solo ogni quattro anni, come abbiamo già riferito. Tuttavia, i campi per la gioventù svizzera all’estero andranno avanti. Ma l’OSE sta perdendo denaro. Come scrive la collega Janine Gloor nel suo articolo, ora sta valutando la possibilità di offrire qualcosa di diverso in questo settore.

L’ente sta ora valutando la possibilità di “organizzare eventi tematici sulla Svizzera come Paese della ricerca e dell’innovazione, in cui i e le partecipanti possano acquisire conoscenze che altrimenti non avrebbero, ad esempio visitando un’azienda o una start-up”.