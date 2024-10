Heute in der Schweiz

Alle Jahre wieder: Erneut steigen die Krankenkassenprämien um durchschnittlich 6% an . Das gab Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider heute Nachmittag in Bern bekannt.

Gesundheitsministerin ist ebenfalls kein leichter Job: Jeden Herbst muss sie die Schweizerinnen und Schweizer erneut mit steigenden Krankenkassenprämien konfrontieren. 2023: Plus 6,6%. 2024: Plus 8,7%. Und 2025: Plus 6%. Prozentual am wenigsten steigen die Prämien in den Kantonen Basel-Stadt (1,5%) und Schaffhausen (3,8%), im Kanton Tessin hingegen sind es 10,5%.

Im Durchschnitt werde die Monatsprämie im kommenden Jahr 378,70 Franken betragen, für Erwachsene 449,20 Franken, kündigte Baume-Schneider vor den Medien an. Als Grund für den Prämienschub gab sie – wen erstaunt’s? – die markant gestiegenen Gesundheitskosten sowie die Inflation an.

Um die Kosten in den Griff zu bekommen, sei das Parlament gefragt, betonte die Gesundheitsministerin. Am 24. November könne ausserdem die Bevölkerung zu diesem Thema abstimmen. Dann kommt das Bundesgesetz über die Krankenversicherung an die Urne, bei der es um eine einheitliche Finanzierung der Leistungen geht.