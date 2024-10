Aujourd’hui en Suisse

L’initiative «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical» demande que des mesures soient prises pour lutter contre la pénurie de médicaments et d’équipements médicaux importants. Actuellement, il y a une pénurie d’environ 600 produits en Suisse, explique le comité d’initiative. La cause principale de cette situation est attribuée à la pression continue sur les prix des médicaments et autres produits à usage médical, qui a conduit à la délocalisation de la production en dehors de la Suisse et de l’Europe.

Le texte appelle au renforcement de la recherche, du développement, de la production et du stockage en Suisse et à la création de chaînes logistiques fiables avec les pays étrangers. Selon le comité d’initiative, la dépendance à l’égard de la Chine et de l’Inde est actuellement trop importante. Enfin, il demande que le secteur soit réglementé au niveau fédéral, et non plus par les 26 autorités cantonales.

À l’origine de cette initiative, on trouve une large alliance de 20 associations et organisations de la communauté médicale, de pharmaciens, de laboratoires médicaux, d’organisations de l’industrie et de la logistique pharmaceutiques, d’organisations de protection des consommateurs et de milieux de la recherche scientifique.