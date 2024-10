Oggi in Svizzera

La serie di David Constantin e Mats Frey è una commedia poliziesca che si svolge in una regione a cui spesso è affibbiato lo stereotipo di più remota della Svizzera. Ma i casi in cui i poliziotti protagonisti si ritrovano coinvolti prendono velocemente delle pieghe internazionali, se non globali. Nella quarta stagione di Tschugger, proiettata in anteprima domani allo Zurich Film Festival, spunterà anche il Pentagono.

Le prime tre stagioni hanno divertito – e a volte irritato – il pubblico, ma come hanno cambiato la percezione della polizia vallesana? Secondo il portavoce delle forze dell’ordine cantonali, Daniel Imboden, la serie veicola un’immagine positiva. “In passato, il termine ‘Tschugger’ era usato come un insulto, una parolaccia. Oggi la percezione è cambiata. All’interno delle forze di polizia, pensano tutti che la serie sia un grande successo”.

Dopo le prime due stagioni, indica ancora Imboden, molte persone hanno contattato la polizia vallesana perché erano interessate ad acquistare le tazze con il logo delle forze dell’ordine che appaiono nella serie.