Nouvelle loi sur les produits du tabac: faut-il encore plus serrer la vis?

En Suisse, les mineurs sont-ils assez protégés contre les méfaits du tabac? Keystone/Ennio Leanza

Mardi 1er octobre, la Loi sur les produits du tabac entre en vigueur. Mais au Parlement, le combat contre la fumée et la nicotine continue. Les Chambres débattent actuellement de l’application de l’initiative populaire sur la protection des enfants et des jeunes face à la publicité pour le tabac, acceptée par le peuple en 2022. Une révision nécessaire? Ou la nouvelle loi sur les produits du tabac est-elle suffisante? Venez en débattre avec dialogue, une offre de la SSR.

En Suisse, le tabac provoque 9500 décès par an. Les coûts supportés par la collectivité se chiffrent par milliards. Alors, mardi 1er octobre, c’est l’heure du grand serrage de vis. La Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) et son ordonnance (OPTab) sont entrées en vigueur. On peut compter plusieurs avancées majeures dans ces deux textes.

D’abord, la LPTab s’applique de la même manière aux produits du tabac classiques et aux cigarettes électroniques avec et sans nicotine, aux produits à chauffer et aux «produits similaires» – définis par l’OPTab. Et tous ces produits sont interdits pour les moins de 18 ans partout en Suisse.

Puis, dans tous les espaces, transports et bâtiments publics, aux abords des terrains de sport et lors d’événements sportifs ou encore au cinéma, la publicité est interdite. Mais pas dans les points de vente. Ni dans les lieux «privés» où la publicité n’est pas visible depuis l’espace public.

Enfin, la promotion par la remise gratuite de produits est aussi interdite. De même pour les concours avec cadeaux. Et pareil pour le parrainage d’événements «à caractère international ou destiné à des mineurs».

Une loi trop molle?

Alors la loi sur les produits du tabac mise en vigueur mardi 1er octobre est-elle suffisante? Ou doit-elle aller plus loin? Venez en débattre avec dialogue, une offre de la SSR.

Le Parlement en discute justement à travers le projet de mise en œuvre de l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac», acceptée par le peuple le 13 février 2022, qui devrait entrer en vigueur en 2026.

Pour les défenseurs de l’initiative, l’objectif est d’interdire la publicité pour le tabac partout où elle peut atteindre des mineurs. Partout. Sur ce point, la nouvelle LPTab entrée en vigueur le 1er octobre ne va donc pas assez loin.

Dans les grandes lignes, il faudrait interdire la publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques dans les lieux privés comme publics – dont les points de vente – et sur les supports auxquels les jeunes ont accès: toute la presse écrite, Internet à certaines conditions et tous les festivals – pas seulement ceux «à caractère international ou destinées à des mineurs».

La Suisse, mouton noir de la lutte contre le tabagisme

La Suisse est le mouton noir de la lutte contre le tabac. C’est en tout cas ce que pense l’Organisation mondiale de la santé, qui a vivement critiqué la Confédération à l’occasion du lancement d’une publication sur la prévention du tabagisme, le 26 septembre 2023.

Écouter sur la RTS la docteure Kerstin Schotte, de l’unité antitabac de l’OMS, sur la lutte contre le tabac en Suisse:

De la loi à la pratique, il y a du chemin

Depuis le mois de juin 2023, la vente de puffs aux mineurs est légalement interdite au Tessin. Or, selon une enquête de la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), un détaillant sur quatre ne vérifie pas l’âge des jeunes qui veulent acheter ces cigarettes électroniques jetables.

Voir le sujet de RSI:

Pourquoi le lobby du tabac est si puissant en Suisse ?

L’industrie suisse du tabac réussit relativement bien à traduire son poids économique en influence politique. Il existe des classements en la matière, comme l’indice international des lobbies du tabac (Tobacco Lobby IndexLien externe). La Suisse y est en queue de peloton, à la 89e place sur 90.

Les explications de SRF:

Les parents ont plus d’influence sur leurs enfants qu’ils ne le pensent. Addiction Suisse propose des guides pratiquesLien externe pour aborder la question du tabagisme et du vapotage avec les jeunes.