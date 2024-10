Aujourd’hui en Suisse

Les statistiques montrent notamment que les femmes sont plus touchées. Elles étaient 37% à déclarer des problèmes de sommeil, contre 29% des hommes. Sans surprise, elles montrent aussi que la difficulté à dormir a tendance à augmenter à mesure que l’on prend de l’âge.

L’OFS fait une distinction entre les troubles du sommeil moyens et pathologiques. Selon son enquête publiée jeudi, 26% des personnes interrogées étaient concernées par les premiers et 7% par les seconds en 2022. Or ce sont les troubles pathologiques qui ont proportionnellement le plus fortement progressé en 25 ans. Les personnes les plus touchées par cette augmentation sont les jeunes de 15 à 39 ans et les femmes.

Éprouver des difficultés à dormir n’est pas anodin. Les troubles du sommeil constituent un problème majeur de santé publique, influant fortement sur la santé psychique et physique. Ils ont notamment un impact sur le niveau d’énergie et la qualité de vie perçue, précise l’OFS. Par exemple, le risque de burnout est de 41,2% chez une personne avec des troubles du sommeil pathologique, de 28,9% chez une personne avec des troubles moyens et de 17,5% chez une personne sans troubles du sommeil.