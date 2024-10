Aujourd’hui en Suisse

En entreprise, le temps passé au petit coin peut-il être déduit du temps de travail? Un tribunal neuchâtelois répond oui et donne ainsi raison à une entreprise horlogère.

Chez Jean Singer et Cie, une entreprise qui fabrique des cadrans horlogers, le personnel doit timbrer lorsqu’il se rend aux toilettes. Selon l’Office des relations et des conditions de travail neuchâtelois (ORCT), cette obligation ne respecte pas les principes de la Loi fédérale sur le travail. En janvier 2022, il a demandé à la société de modifier sa pratique.

Mais Jean Singer et Cie a refusé de donner suite. Après un ping-pong devant les différentes autorités responsables, l’affaire a finalement été portée en justice. Et l’entreprise a obtenu gain de cause, car «la notion de pause n’est pas clairement définie dans la loi», selon l’arrêt du Tribunal cantonal qui a rendu le jugement.

Toutefois, les juges estiment que l’obligation de timbrage discrimine les femmes. Lors de leur cycle menstruel, ces dernières sont en effet contraintes de se rendre plus fréquemment et plus longuement aux toilettes. Le tribunal a donc demandé à la manufacture horlogère de mettre en place des mesures pour réduire ces inégalités.